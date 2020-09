Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 11/09/2020 à 12:31









PARIS, 11 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street : * ORACLE ORCL.N - L'éditeur de logiciels d'entreprise a évoqué une reprise des investissements de ses clients jeudi soir à l'occasion de la présentation de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le titre gagne 3,4% dans les transactions en avant-Bourse. * MICROSOFT MSFT.O , WALMART WMT.N , ORACLE ORCL.N - La date butoir du 15 septembre pour la vente des activités nord-américaines du réseau social TikTok ne sera pas repoussée, a déclaré Donald Trump. * BOEING BA.N a annoncé jeudi soir discuter avec la Federal Aviation Administration (FAA) américaine du nouveau défaut de fabrication identifié sur son 787 Dreamliner, qui pourrait toucher 680 exemplaires de ce modèle selon la radio KOMO News de Seattle. * TESLA TSLA.O envisage d'exporter des Model 3 produites en Chine vers plusieurs marchés d'Asie et d'Europe, a-t-on appris de deux sources proches du dossier vendredi. * PELOTON INTERACTIVE PTON.O - Le spécialiste des vélos d'appartement et tapis de course a publié jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes et le titre gagnait 8% dans les transactions hors séance après la clôture. (Marc Angrand)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.97% MICROSOFT NASDAQ -2.80% ORACLE NYSE -0.32% TESLA NASDAQ +1.38% WALMART NYSE -2.24%