PARIS, 29 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * TIFFANY TIF.N et LVMH LVMH.PA ont annoncé jeudi avoir conclu un accord sur la réduction du prix d'achat du joaillier américain par le groupe français de luxe. * VISA V.N a publié un bénéfice du quatrième trimestre moins bon que prévu, la pandémie de coronavirus ayant freiné les dépenses de consommation de ses clients. * EXXON MOBIL XOM.N a maintenu mercredi son dividende trimestriel à 87 cents par action. La compagnie pétrolière n'aura par conséquent pas relevé son dividende sur l'ensemble de l'année, une première depuis 1982. * FORD F.N - Le deuxième constructeur automobile américain a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu en profitant de la forte demande aux Etats-Unis pour les pick-up et SUV. Il anticipe désormais un bénéfice avant impôts pour l'année entière au lieu d'une perte. Le titre a pris jusqu'à 7% dans les échanges après la clôture de mardi. * PINTEREST PINS.N anticipe une croissance du chiffre d'affaires de 60% pour le trimestre en cours, un chiffre bien supérieur aux attentes, grâce à un rebond des dépenses publicitaires des entreprises. L'action du site de partage de photos grimpe de 31,4% dans les échanges en avant-Bourse. Plusieurs analystes ont relevé leur recommandation et leur objectif de cours sur la valeur. * GILEAD SCIENCES GILD.O a abaissé son objectif de chiffre d'affaires annuel en invoquant une demande inférieure aux attentes et une difficulté à prévoir les ventes du remdesivir, le seul traitement anti-COVID-19 autorisé par l'autorité américaine du médicament pour les patients hospitalisés. Le titre cède 0,8% en avant-Bourse. * REGENERON REGN.O a déclaré mercredi que son cocktail d'anticorps contre le COVID-19, le traitement expérimental administré à Donald Trump, avait considérablement réduit les visites médicales des patients atteints d'une forme légère à modérée de la maladie. * AMGEN AMGN.O a annoncé mercredi que son bénéfice ajusté du troisième trimestre avait augmenté de 17% à la faveur d'une hausse des ventes de médicaments. * DUPONT DE NEMOURS DD.N - Le groupe industriel table sur un bénéfice annuel supérieur aux attentes grâce à une surveillance accrue de ses dépenses et à la reprise de l'industrie automobile, l'un de ses plus grands marchés. * CARLYLE CG.O a annoncé jeudi une baisse moins importante que prévu de son bénéfice trimestriel. * EBAY EBAY.O table sur un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu mais son action reculait de 5% mercredi en après-Bourse, le spécialiste des enchères en ligne ayant annoncé une augmentation limitée du nombre d'acteurs actifs au troisième trimestre. * SPOTIFY SPOT.N a gagné plus d'abonnés au troisième trimestre que prévu, une tendance qui devrait se poursuivre au cours de ce trimestre, prévoit le groupe suédois de streaming musical. Le titre perd toutefois 5,8% en avant-Bourse. * APPLE AAPL.O , ALPHABET GOOGL.O , AMAZON AMZN.O et FACEBOOK FB.O publieront leurs résultats après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

