Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,20% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Le pétrole Brent, principale référence du marché, a franchi mercredi la barre des 100 dollars le baril, pour la première fois depuis le 24 juillet, sur fond de tensions croissantes au Moyen-Orient.

* APPLE AAPL.O devrait présenter ce mercredi un téléphone pliant, ainsi que de nouvelles versions de ses iPhone Pro et Pro Max, à l'occasion de sa traditionnelle conférence de rentrée, sous l'égide de son nouveau directeur général John Ternus. Celui-ci doit convaincre que l'entreprise est toujours capable de proposer des produits révolutionnaires et de rivaliser dans l'intelligence artificielle (IA).

* ALPHABET GOOGL.O - Google, principale filiale d'Alphabet, va investir au moins 13 milliards d'euros d'IA en Finlande au cours des deux prochaines années, a annoncé le géant américain mercredi, présentant ce projet comme le plus gros investissement jamais réalisé par le groupe en Europe.

* AMAZON AMZN.O a commencé mercredi à émettre pour la première fois des obligations en livres sterling, selon trois des banques chargées de l'opération, alors que les "hyperscalers" s'empressent de lever des fonds dans différentes devises pour financer l'essor de l'IA.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI renforce sa coopération avec Samsung Electronics 005930.KS alors que le créateur de ChatGPT développe ses propres puces, étendant ainsi ses liens avec le géant sud-coréen de la technologie dans les domaines des semi-conducteurs et des services d'IA pour les entreprises, a déclaré mercredi Harrison Kim, directeur général d'OpenAI Corée.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a estimé mardi que le procureur général de Californie, Rob Bonta, avait contredit ses propres arguments juridiques sur le système de caution, lors d'interviews télévisées, alors que la Californie et d'autres Etats américains tentent de faire invalider le projet de fusion avec WARNER BROS. DISCOVERY WBD.O .

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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