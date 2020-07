Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 10/07/2020 à 12:30









PARIS, 10 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street : * CARNIVAL CCL.N doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés américains. * HARLEY-DAVIDSON HOG.N - RBC a relevé sa recommandation sur le constructeur de motos à "performance du secteur" contre "sous-performance" et porté son objectif de cours de 19 à 28 dollars. * AMAZON AMZN.O - Citigroup a relevé son objectif de cours à 3.550 dollars contee 2.700 dollars. (Marc Angrand)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +3.29% CARNIVAL NYSE -4.80%