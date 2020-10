Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 22/10/2020 à 11:54









PARIS, 22 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse modérée : * COCA-COLA KO.N , AMERICAN AIRLINES AAL.O , AT&T T.N publieront leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street. * TESLA TSLA.O a fait état d'un bénéfice pour un cinquième trimestre consécutif et d'un chiffre d'affaires record à 8,8 milliards de dollars (7,43 milliards d'euros) grâce notamment à l'augmentation des livraisons de véhicules. Le titre du constructeur de voitures électriques gagne 4,5% en avant-Bourse. * CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N a annoncé mercredi une baisse de 18,6% de son bénéfice trimestriel, plombé par la hausse des prix du boeuf, des frais de livraison et des dépenses liées à la pandémie de COVID-19. La chaîne de restaurants perdait 5% dans les échanges après la clôture. * WHIRLPOOL WHR.N table sur une baisse moins marquée que prévu de son chiffre d'affaires annuel et rétablit un objectif de bénéfice après avoir enregistré un profit supérieur aux attentes au troisième trimestre grâce à une demande soutenue pour ses appareils électroménagers. * MCAFEE MCFE.O a annoncé mercredi que son introduction en Bourse avait permis de lever 620 millions d'euros. La cotation du groupe de cybersécurité débute jeudi à Wall Street. * XILINX XLNX.O prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours largement supérieur aux attentes de Wall Street après la hausse des ventes de ses puces pour les centres de données. Le titre prenait près de 2% en après-Bourse. * ATEA PHARMACEUTICALS AVIR.O - ROCHE ROG.S a annoncé jeudi un accord de partenariat avec le laboratoire américain Atea Pharmaceuticals sur le développement et la commercialisation éventuelle d'un traitement du COVID-19 par voie orale, actuellement au stade des essais cliniques de phase II. * PINTEREST PINS.N - Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 61 dollars contre 37 dollars. Le titre gagne 1,5% en avant-Bourse. * INTEL INTC.O publiera ses comptes du troisième trimestre après la clôture. (Laetitia Volga, édité par)

