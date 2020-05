Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 19/05/2020 à 12:33









PARIS, 19 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * WALMART WMT.N et KOHLS KSS.N doivent publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street. * HOME DEPOT HD.N , le numéro un américain des magasins de bricolage, a annoncé mardi un bénéfice net trimestriel en repli et inférieur aux attentes et a suspendu ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année en raison des incertitudes liées à la pandémie. Dans les échanges avant-Bourse, le titre recule de 2,8%. * JPMORGAN CHASE JPM.N a accordé plus de 30 milliards de dollars (27,4 milliards d'euros) de prêts à plus de 250.000 entreprises dans le cadre du plan de soutien destiné aux petites et moyennes entreprises américain pour contrer les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le PDG Jamie Dimon dans un document adressé aux actionnaires. * WALT DISNEY DIS.N - Kevin Mayer, qui a présidé au lancement de la plate-forme de vidéos en ligne Disney+, quitte Walt Disney pour prendre la direction de TikTok, l'application vidéo très populaire appartenant à la compagnie chinoise Bytedance Technology, annoncent lundi les deux entreprises. * TESLA TSLA.O a subi en avril une chute de 64% des immatriculations de voitures neuves en Chine, montrent les données du cabinet de conseil automobile LMC Automotive. * BAIDU BIDU.O - Le moteur de recherche chinois coté sur le Nasdaq a publié lundi soir une baisse mois forte que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel et un objectif de chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre grâce à la réouverture progressive des entreprises en Chine. Le titre gagnait 8% dans les échanges après-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.