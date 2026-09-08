Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,72% pour le Dow Jones .DJI et de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais en hausse de 0,08% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - Anthropic devrait lancer son introduction en Bourse au plus tôt à la mi-octobre et compléter sa cotation quelques jours avant les élections de mi-mandat américaines de novembre, ont indiqué vendredi des sources proches du dossier.

* FABRICANTS DE PUCES - L'optimisme lié à l'essor de l'intelligence artificielle (IA) fait progresser en avant-Bourse les actions d'INTEL INTC.O (+2,47%) et AMD AMD.O (+1,30%). Le géant NVIDIA NVDA.O est indiqué en légère hausse à l'ouverture.

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Les actions des sociétés pétrolières sont indiquées en hausse à l'ouverture, portées par la progression des prix du brut sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient. MARATHON PETROLEUM MPC.N et OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N progressent respectivement de 1,62% et 2,03% dans les échanges en avant-Bourse.

* AMAZON AMZN.O a fait appel mardi à des banques pour sa toute première émission d'obligations en livres sterling, selon une note vue par Reuters, alors que les hyperscalers s'empressent de lever des fonds dans différentes devises pour financer l'essor de l'IA.

* SECTEUR DE L'EXPORTATION - Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur près de 20 milliards de dollars de produits en provenance des Etats-Unis sont entrés en vigueur mardi, intensifiant ainsi une guerre commerciale qui dure depuis 18 mois.

(Rédigé par Diana Mandia)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|