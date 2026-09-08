 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 12:07
Ajouter Boursorama à vos sources

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,72% pour le Dow Jones .DJI et de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais en hausse de 0,08% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - Anthropic devrait lancer son introduction en Bourse au plus tôt à la mi-octobre et compléter sa cotation quelques jours avant les élections de mi-mandat américaines de novembre, ont indiqué vendredi des sources proches du dossier.

* FABRICANTS DE PUCES - L'optimisme lié à l'essor de l'intelligence artificielle (IA) fait progresser en avant-Bourse les actions d'INTEL INTC.O (+2,47%) et AMD AMD.O (+1,30%). Le géant NVIDIA NVDA.O est indiqué en légère hausse à l'ouverture.

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Les actions des sociétés pétrolières sont indiquées en hausse à l'ouverture, portées par la progression des prix du brut sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient. MARATHON PETROLEUM MPC.N et OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N progressent respectivement de 1,62% et 2,03% dans les échanges en avant-Bourse.

* AMAZON AMZN.O a fait appel mardi à des banques pour sa toute première émission d'obligations en livres sterling, selon une note vue par Reuters, alors que les hyperscalers s'empressent de lever des fonds dans différentes devises pour financer l'essor de l'IA.

* SECTEUR DE L'EXPORTATION - Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur près de 20 milliards de dollars de produits en provenance des Etats-Unis sont entrés en vigueur mardi, intensifiant ainsi une guerre commerciale qui dure depuis 18 mois.

(Rédigé par Diana Mandia)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Valeurs associées

AMAZON.COM
258,5100 USD NASDAQ -0,15%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
477,5700 USD NASDAQ +4,69%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 414,25 Pts Index Ex -0,51%
Gaz naturel
2,98 USD NYMEX 0,00%
INTEL
95,8000 USD NASDAQ +4,51%
MARATHON PETRO
388,890 USD NYSE +0,31%
NASDAQ Composite
26 506,99 Pts Index Ex -0,29%
NVIDIA
230,3600 USD NASDAQ +0,84%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,060 USD NYSE -0,91%
Pétrole Brent
98,36 USD Ice Europ +1,08%
Pétrole WTI
93,69 USD Ice Europ +1,06%
S&P 500 INDEX
7 718,60 Pts CBOE -0,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,076 +8,57%
CAC 40
8 297,52 -0,10%
Pétrole Brent
98,42 +1,14%
HAFFNER ENERGY
0,62 -7,19%
SOITEC
139,8 -2,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank