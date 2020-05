Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 04/05/2020 à 12:38









PARIS, 3 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent indiquent une ouverture en baisse de 0,8% à 1%: * BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N , fondée et dirigée par l'homme d'affaires Warren Buffett, a fait état samedi d'une perte nette trimestrielle record de près de 50 milliards de dollars (44,6 milliards d'euros) en raison de la pandémie de coronavirus. KBW a néanmoins relevé son objectif de cours, à 325.000 dollars contre 310.000 dollars. * DELTA AIR LINES DAL.N , AMERICAN AIRLINES AAL.O , SOUTHWEST AIRLINES LUV.N et UNITED AIRLINES UAL.O - Berkshire Hathaway a vendu la totalité de ses participations dans les quatre compagnies aériennes américaines, a déclaré samedi Warren Buffett. Le conglomérat détenait 11% de Delta Air Lines, 10% d'American Airlines et Southwest Airlines et 9% d'United Airlines fin 2019, selon son rapport annuel et les documents déposés par la compagnie. Dans les échanges en avant-Bourse, les actions de ces quatre compagnies perdent entre 6% et 9,2%. * TESLA TSLA.O - Le constructeur américain de voitures électriques a demandé une licence pour pouvoir fournir de l'électricité au Royaume-Uni, a rapporté samedi le Telegraph. * GILEAD SCIENCES GILD.O - La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité fédérale du médicament aux Etats-Unis, a accordé en urgence au groupe pharmaceutique Gilead Sciences une autorisation de prescription de son antiviral expérimental remdesivir pour le traitement des patients atteints du COVID-19. Le titre gagne 2,1% en avant-Bourse. * COMCAST CMCSA.O - NBC Universal, filiale de Comcast, étudie une "réduction significative" de ses effectifs dans le cadre d'un plan d'économies, a rapporté vendredi soir le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. * LIBERTY GLOBAL LBTYA.O - Telefonica TEF.MC , numéro un des télécommunications en Espagne, a confirmé lundi avoir engagé des discussions en vue d'une fusion de sa filiale britannique de téléphonie mobile O2 avec Virgin Media, câblo-opérateur contrôlé par le groupe américain Liberty Global. (Blandine Henault et Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.