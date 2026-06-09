Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,14% Dow Jones .DJI , de 0,39% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,69% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI, la start-up propriétaire du chatbot ChatGPT, a annoncé lundi avoir déposé, à titre confidentiel, une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son concurrent Anthropic dans la course pour accéder aux marchés boursiers.

* APPLIED DIGITAL APLD.O a signé un bail de 15 ans avec un hyperscaler américain (fournisseur de services cloud) pour son site Delta Forge 2, qui devrait générer environ 5,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur cette période.

L'accord porte sur une capacité de calcul de 210 mégawatts, a précisé l'entreprise, qui n'a pas donné plus de détails sur son nouveau client.

* SECTEUR SPATIAL - Elon Musk, le directeur général de SpaceX, a déclaré lundi que la construction de centres de données d'IA dans l'espace ne représentait pas un défi technique majeur, quelques jours avant l'introduction en Bourse très attendue de l'entreprise spatiale.

* JETBLUE AIRWAYS JBLU.O - L'agence de notation S&P a abaissé la note de la compagnie aérienne de "B-" à "CCC+", ce qui l'enfonce encore davantage dans la catégorie spéculative, à un moment où les coûts élevés du kérosène entravent son redressement.

* NUVALENT NUVL.O - Le groupe pharmaceutique britannique GSK GSK.L a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société spécialisée dans le développement de médicaments anticancéreux, pour un montant de 10,6 milliards de dollars (9,18 milliards d'euros).

(Rédigé par Diana Mandia)

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