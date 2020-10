Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 05/10/2020 à 12:31









PARIS, 5 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,5% à 0,9% : * Le géant chinois du commerce en ligne ALIBABA BABA.N prévoit de prendre une participation allant jusqu'à 9,99% dans Dufry DUFN.S , avec qui il créé une coentreprise en Chine, a annoncé lundi le groupe suisse de boutiques hors taxes. * COCA-COLA KO.N a annoncé lundi son intention d'abandonner la marque Zico dans un délai de quelques mois, en précisant que plusieurs autres produits, dont Coke Life, faisaient actuellement l'objet d'une revue stratégique. * ALPHABET GOOGL.O - Google a prolongé de six mois le délai imparti aux développeurs d'applications indiens pour se conformer à un nouveau système de facturation des commissions, a indiqué lundi le groupe, quelques jours après la colère exprimée par les start-up locales à propos de ces frais. * MICROSOFT MSFT.O va investir dans les infrastructures de l'informatique dématérialisée ("cloud") en Grèce, a déclaré lundi le groupe américain, une aubaine pour l'économie grecque, affaiblie par une crise de la dette longue de dix ans et par la pandémie de coronavirus. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

