PARIS, 8 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et quasi stable pour le Nasdaq .IXIC : * BOEING BA.N a conclu des accords pour régler partiellement ou totalement plus de 90% des plaintes déposées contre le groupe auprès de tribunaux fédéraux américains après l'accident d'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui a tué 189 personnes en octobre 2018, montre des documents judiciaires. * WALT DISNEY DIS.N a fait savoir mardi qu'il prévoyait toujours de rouvrir samedi le parc Disney World d'Orlando, malgré une flambée des nouveaux cas de contamination au coronavirus en Floride avec plus de 10.000 cas quotidiens à trois reprises la semaine passée. * TESLA TSLA.O a vu ses ventes en Chine augmenter de 35% en juin à 14.954 véhicules écoulés, montrent les chiffres publiés mercredi par l'Association chinoise des voitures de tourisme (CPCA). * KKR & CO KKR.N - Le groupe de capital-investissement a annoncé mercredi le rachat de Global Atlantic Financial Group sur la base d'une valeur comptable d'environ 4,4 milliards de dollars. * ALLSTATE ALL.N a annoncé mardi le rachat de NATIONAL GENERAL NGHC.O pour près de 4,0 milliards de dollars en action afin de se renforcer son activité d'assurance automobile. * ALIBABA BABA.N - Ant Group, la filiale de "fintech" du géant chinois du commerce en ligne, prépare son entrée prochaine à la Bourse de Hong Kong en visant une valorisation de plus de 200 milliards de dollars (177 milliards d'euros), a-t-on appris de deux sources proches du dossier. * MERCK MRK.N et AstraZeneca AZN.L ont déclaré mercredi que leur médicament phare Lynparza avait obtenu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments pour le traitement des patients atteints d'une forme de cancer du pancréas. * LEVI STRAUSS LEVI.N a annoncé mardi une baisse de son activité au second semestre et la suppression d'environ 700 emplois, soit 15% de ses effectifs, malgré l'amélioration des ventes dans les magasins rouverts. L'action du fabricant de jeans reculait de 4% en après-Bourse. * ALTRIA GROUP MO.N - Barclays a abaissé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

