Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 18/09/2020 à 12:13









PARIS, 18 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX mais en hausse de 0,3% environ pour le Nasdaq .IXIC : * APPLE AAPL.O a annoncé vendredi qu'il ouvrirait le 23 septembre sa première boutique en ligne en Inde, juste avant la période des principaux jours fériés du pays, qui est souvent la plus importante de l'année en terme de ventes pour le secteur de la distribution. * ORACLE ORCL.N - Le groupe chinois ByteDance prévoit d'introduire en Bourse de TikTok Global, la société qui doit voir le jour aux Etats-Unis pour y gérer les activités de l'application vidéo, à condition que sa proposition d'accord avec Oracle soit validée par Washington, a-t-on appris jeudi de sources informées. * Le SECTEUR BANCAIRE pourrait réagir aux déclarations de la Réserve fédérale, qui décidera d'ici la fin du mois si elle continue de plafonner les dividendes et les rachats d'actions des banques et présentera avant la fin de l'année les résultats de nouveaux tests de résistance intégrant l'impact de la pandémie de coronavirus. * UNITY SOFTWARE U.N - L'éditeur de logiciels pour le secteur du jeu vidéo sera coté pour la première fois ce vendredi après avoir levé 1,3 milliard de dollars au terme d'une offre publique de vente dont il a fixé le prix à 52 dollars par action, au-dessus de la fourchette indicative de 44 à 48 dollars, pourtant revue en hausse lundi. * TESLA TSLA.O - Wedbush et Piper Sandler ont relevé leur objectif de cours, à 475 dollars et 515 dollars respectivement, sur le constructeur de voitures électroniques. Le titre prend 2,2% en avant-Bourse à 439,90 dollars. * BEYOND MEAT BYND.O - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre", jugeant la surperformance du titre depuis le début de l'année (108%) irrationnelle et injustifiée par ses fondamentaux. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.