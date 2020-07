Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 29/07/2020 à 11:59









PARIS, 29 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée : * BOEING BA.N , GENERAL MOTORS GM.N ou encore GENERAL ELECTRIC GE.N publieront leurs résultats avant l'ouverture des marchés américains. * STARBUCK'S SBUX.O gagne 5,5% dans les échanges avant-Bourse, la chaîne de cafés anticipant de renouer avec la rentabilité ce trimestre après avoir dégagé une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé. * VISA V.N a fait état mardi de résultats supérieurs aux prévisions après un recul moins marqué qu'attendu de son bénéfice trimestriel. * TESLA TSLA.O - Le directeur général Elon Musk a déclaré mardi que le groupe était ouvert à fournir des licences de logiciels et des batteries électriques à d'autres constructeurs automobiles afin d'accélérer la transition énergétique. * AMGEN AMGN.O a annoncé mardi une progression de 6% de son chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre, dopé par les ventes de ses nouveaux traitements. Ces résultats, globalement en ligne avec les attentes de Wall Street, n'ont pas suffi à soutenir le titre, qui perdait 2% en après-Bourse. * MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ.O a augmenté son dividende trimestriel de 11%, la forte demande pour ses snacks et chocolats en Amérique du Nord ayant compensé la baisse des ventes dans ses autres activités. * ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O a revu en hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et prévoit des ventes au-dessus des attentes pour le trimestre en cours à la faveur d'une forte demande pour les puces et des difficultés de son rival Intel INTC.O . Son action grimpait de 10% en après-Bourse. * EBAY EBAY.O a relevé ses objectifs annuels après avoir enregistré une bénéfice meilleur qu'attendu, le groupe de commerce en ligne ayant profité d'une nette augmentation des achats sur internet pendant le confinement. Son action, qui a bondi de 56% depuis le début d'année, perdait 3% en après-Bourse. * L BRANDS LB.N prévoit une baisse moins élevée que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la demande accrue pour ses produits de soins. Le groupe a également annoncé que ses efforts de réductions de coûts, qui inclut notamment une baisse de 15% des effectifs, lui ferait économiser 400 millions de dollars par an. Dans les échanges après la clôture, le titre grimpait de 17% à ces annonces. * AMC AMC.N et le studio Universal Pictures du conglomérat COMCAST CMCSA.O ont conclu un accord raccourcissant le délai entre la sortie des films au cinéma et la vente sur les plate-formes numériques à trois semaines contre 90 jours auparavant. En après-Bourse, l'action AMC a grimpé de 10% puis s'est retournée à la baisse pour céder 4%. * FEDEX FDX.N - Le syndicat représentant les pilotes de FedEx a appelé mardi la société américaine de livraison de colis à suspendre ses opérations à Hong Kong après que certains de ses membres ont été soumis à des "conditions extrêmement difficiles" dans le cadre d'une quarantaine mise en place par le gouvernement du territoire autonome pour limiter la propagation du coronavirus. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

