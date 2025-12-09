(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Home Depot, Warner Bros, Twenty One Capital, précisions sur Nvidia, résultats de Campbell's Co, prévisions d'Exxon Mobil, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI de 0,09% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,09% également pour le Nasdaq.

* NVIDIA NVDA.O - Les Etats-Unis vont autoriser Nvidia à exporter ses puces d'intelligence artificielle (IA) de modèle H200 vers la Chine en percevant une redevance pour chaque puce expédiée, a annoncé lundi le président américain Donald Trump.

Selon le locataire de la Maison blanche, la même approche s'appliquerait à d'autres fabricants de puces IA tels que ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O et INTEL INTC.O .

En avant-Bourse, l'action Nvidia avance de 2%, tandis que qu'AMD et Intel prennent chacun environ 1%.

* ALPHABET GOOGL.O - La Commission européenne a annoncé mardi avoir lancé une enquête concernant l'utilisation par Google de contenus en ligne des éditeurs et des vidéos YouTube pour entraîner ses propres modèles d'intelligence (AI).

* WARNER BROS WBD.O gagne 1% mardi en avant-Bourse alors que PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a

lancé

lundi une offre hostile sur le groupe, tentant de doubler NETFLIX NFLX.O et de créer un géant des médias et des divertissements. Au-dela de la bataille entre les deux groupes, le marché suit ce dossier pour comprendre l'ampleur de l'implication de Donald Trump dans une telle opération, Jared Kushner, le gendre du président américain, ayant joué un rôle dans le financement de l'offre de Paramount.

*

HOME DEPOT

HD.N - Les prévisions du spécialiste américain du bricolage pour son exercice 2026 en matière de ventes comparables et de bénéfice annoncées mardi sont inférieures aux attentes des analystes.

* CAMPBELL'S CPB.O a dépassé mardi les attentes de Wall Street sur le chiffre d'affaires du premier trimestre, à la faveur d'une demande soutenue pour ses soupes en conserve et ses plats cuisinés, les consommateurs ayant privilégié une alimentation à la maison dans un contexte d'incertitude économique. L'action grimpe de 5% en avant-Bourse.

* PEPSI PEP.O a annoncé lundi une révision de sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et a déclaré qu'il réduirait de manière agressive ses coûts afin de stimuler la croissance, après plusieurs semaines de discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

*

EXXON MOBIL

XOM.N a relevé mardi ses perspectives de croissance des bénéfices à 25 milliards de dollars et de croissance des flux de trésorerie à 35 milliards de dollars pour la période 2024-2030.

* ARES MANAGEMENT ARES.N rejoindra l'indice S&P 500 jeudi prochain, a annoncé lundi S&P Dow Jones Indices, remplaçant KELLANOVA K.N , le fabricant des Pringles. L'action Ares Management prend 11,3% en avant-Bourse.

* TWENTY ONE CAPITAL XXI.N chute de 30% avant-Bourse en amont de son premier jour de cotation à la suite d'un accord de fusion avec le véhicule d'investissement (SPAC) Cantor Equity Partners.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)