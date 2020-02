Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 25/02/2020 à 13:47









(Actualisé avec Macy's, Mastercard) PARIS, 25 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices américains indiquent une ouverture en hausse prudente après le fort repli de la veille : * BOEING BA.N - La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings 9202.T va acheter 15 appareils 787 Dreamliners supplémentaires à Boeing au prix catalogue de cinq milliards de dollars (4,6 milliards d'euros), ce qui constitue la première commande décrochée par l'avionneur américain depuis le début de l'année. * THOMSON REUTERS TRI.N , TRI.TO a annoncé mardi la nomination comme PDG de l'ancien président de Nielsen Holdings NLSN.N Steve Hasker, qui succède à Jim Smith, en poste depuis 2012. Le groupe de médias et services a en outre dégagé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. * MACY'S M.N - La chaîne de grands magasins a fait état mardi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce à une baisse des ventes moins importante que prévu lors des fêtes de fin d'année. L'action gagne 4% dans les échanges avant-Bourse. * MASTERCARD MA.N a annoncé mardi le départ de son directeur général Ajay Bango en début d'année prochaine et son remplacement par Michael Miebach, le directeur des produits du numéro deux mondial des cartes de paiements. * EXPEDIA EXPE.O a annoncé lundi la suppression de 3.000 emplois, soit 12% de ses effectifs, dans le cadre d'un plan de rationalisation de ses activités. * HOME DEPOT HD.N a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice par action supérieurs au consensus Refinitiv IBES au titre du quatrième trimestre et a relevé son dividende de 10%. Dans les échanges avant-Bourse, le titre gagne 2,6%. * REGENERON PHARMACEUTICALS REGN.O - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

