(Actualisé avec Lockheed Martin, Coca-Cola, Philip Morris, Tapestry, cours avant-Bourse) 21 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,6% à 0,8% : * LOCKHEED MARTIN LMT.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice par action pour l'exercice 2020 après avoir vu ses ventes progresser au deuxième trimestre dans sa division aéronautique. * COCA-COLA KO.N a annoncé une baisse de 28,5% de son chiffre d'affaires trimestriel, les ventes de ses sodas ayant souffert de la fermeture des restaurants pour endiguer la propagation de l'épidémie. * INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM.N - IBM a publié lundi un chiffre d'affaires et un bénéfice du deuxième trimestre supérieurs aux attentes des analystes, portés par le dynamisme de son activité dans l'informatique dématérialisée ("cloud") dont les revenus ont bondi de 30% à 6,3 milliards de dollars. Le titre prend 5,5% en avant-Bourse. * EBAY EBAY.O a cédé son activité de petites annonces pour 9,2 milliards de dollars (8 milliards d'euros) au groupe norvégien Adevinta ADEV.OL , qui deviendra ainsi le leader mondial du secteur, ont annoncé mardi les deux sociétés. L'action eBay gagne 2% en avant-Bourse et Adevinta s'envole de 36% à Oslo. * LinkedIn, le réseau social professionnel de MICROSOFT MSFT.O a annoncé mardi la suppression d'environ 960 emplois, soit 6% de ses effectifs mondiaux, à cause des répercussions importantes de la pandémie de coronavirus sur ses produits de recrutement. * TAPESTRY TPR.N , le fabricant de sacs à main Coach et Kate Spade, a annoncé mardi la démission avec effet immédiat du PDG Jide Zeitlin, qui sera temporairement remplacé à la direction générale par la directrice financière, Joanne Crevoiserat. * PHILIP MORRIS PM.N gagne 1,5% en avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ZM.O compte ouvrir un centre technologique dans la ville de Bangalore dans le sud de l'Inde et commencera bientôt la phase de recrutement, a annoncé mardi le spécialiste de la visioconférence. * CIENA CIEN.N - Needham relève son conseil à l'achat contre conserver. * TEXAS INSTRUMENTS TXN.O et SNAP SNAP.N publieront leurs résultats trimestriels après la clôture. (Rédaction de Paris)

