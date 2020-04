Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 23/04/2020 à 14:21









* Actualisé avec cours en avant-Bourse, Gap, Blackstone, Domino's Pizza, Avis Budget, précisions sur Eli Lilly, PARIS, 23 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture sans direction claire : * EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N prennent environ 1,7% à la faveur de la remontée des cours du brut. * ELI LILLY LLY.N gagne 1% en avant-Bourse après avoir fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et relevé le haut de sa fourchette de prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année grâce aux stocks de médicaments constitués par les clients en prévision du confinement. * TARGET TGT.N a annoncé jeudi que la nette augmentation de ses ventes en lignes en mars et en avril compensait le manque à gagner de la fermeture de ses magasins mais le groupe table néanmoins sur un recul de ses marges en premier trimestre en raison notamment de l'augmentation des salariés. Le titre perd 5% et entraîne dans son sillage WALMART WMT.N , en repli de 1,2%. * TECHNIPFMC FTI.N a annoncé mercredi soir une perte nette de 3,25 milliards de dollars, une réduction de 75% de sa distribution de dividende en 2020 et une baisse de 30% de ses dépenses d'investissements annuelles. * DELTA AIR LINES DAL.N a annoncé mercredi son intention de procéder à une augmentation de capital pour lever 3 milliards de dollars sous forme d'émissions de titres de créance et en concluant une nouvelle facilité de crédit afin de lutter contre le ralentissement de la demande dû à la crise de coronavirus. * MARATHON PETROLEUM MPC.N , premier raffineur pétrolier américain, s'attend à accuser une perte au premier trimestre en raison notamment d'une dépréciation de 7,8 milliards de dollars due à la chute de demande. * GAP GPS.N a déclaré jeudi que sa trésorerie pourrait ne pas être suffisante pour gérer ses activités sur les douze prochains mois et que des baisses de coûts et une augmentation de capital seraient nécessaires face au choc provoqué par le coronavirus. Le titre perd 4% en avant-Bourse. * BLACKSTONE BX.N , premier gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a annoncé jeudi une augmentation de 4% de son bénéfice distribuable au premier trimestre. * TYSON FOODS TSN.N a annoncé la fermeture de deux usines de transformation de viande porcine dont la plus grande des Etats-Unis pour limiter la propagation du coronavirus. * DOMINO'S PIZZA DPZ.N recule d'environ 2% en avant-Bourse, le chaîne de pizzeria ayant annoncé le retrait de ses prévisions à long terme en lien avec les incertitudes sur le coronavirus. * LAM RESEARCH LRCX.O - L'équipementier des semi-conducteurs recule de 2% en avant-Bourse après avoir publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel moins bon qu'attendu. * AVIS BUDGET CAR.O gagne 4,8% en avant-Bourse après avoir dit mercredi anticiper la reprise de son activité à partir de juin. JPMorgan a toutefois abaissé sa recommandation à "neutre". * HERTZ GLOBAL HTZ.N - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer". * INTEL INTC.O publiera ses comptes de résultats après la clôture. (Service Marchés)

