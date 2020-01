Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 17/01/2020 à 15:10









(Actualisé avec State Street, Tesla, Adobe et cours en avant-Bourse) 17 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,3% et donc de nouveaux records: * GAP GPS.N - Le groupe de prêt-à-porter a annoncé jeudi qu'il renonçait à son projet de scission de sa marque Old Navy en raison de la faiblesse des résultats de celle-ci ainsi que du coût et de la complexité de l'opération. Le groupe a aussi annoncé le départ du patron de la marque Gap. Il a enfin déclaré que son bénéfice ajusté annuel pour 2019 serait légèrement supérieur à sa précédente prévision et que ses ventes seraient probablement dans la partie haute de ses estimations. Le titre grimpe de 5,3% dans les échanges avant-Bourse. * SCHLUMBERGER SLB.N - Le groupe parapétrolier a annoncé vendredi une hausse de 9,4% de son bénéfice trimestriel ajusté, la vigueur de la demande à l'international ayant compensé le ralentissement des forages en Amérique du Nord. Le titre gagne 2,4% dans les échanges en avant-Bourse. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCAU.N FCHA.MI a confirmé vendredi être en discussion avec Hon Hai 2317.TW , maison-mère de Foxconn 601138.SS 6088.HK , qui assemble les iPhone d'Apple, afin de créer une coentreprise pour construire des véhicules électriques et des véhicules connectés destinés au marché chinois. * GENERAL MOTORS GM.N va vendre l'une de ses usines indiennes au constructeur automobile chinois Great Wall Motor 601633.SS , ont annoncé les deux groupes vendredi, confirmant des informations de Reuters. Selon des sources proches du dossier, le montant de l'opération se situe entre 250 et 300 millions de dollars (225 et 270 millions d'euros environ). * ELI LILLY LLY.N - Le groupe pharmaceutique se fixe pour objectif d'annoncer pour 1,0 à 1,5 milliard de dollars d'acquisitions par trimestre cette année, a déclaré son directeur financier à Reuters. * STATE STREET STT.N - Le groupe de services financiers prend 3,3% en avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel en hausse de 6,1% et supérieur aux attentes. * TESLA TSLA.O perd 1,2% en avant-Bourse après l'annonce par l'autorité fédérale américaine de la sécurité routière de l'examen d'une pétition lui demandant d'ouvrir une enquête sur 500.000 véhicules qui pourraient être sujets à des accélérations incontrôlables. * QUALCOMM QCOM.O gagne 1,6% en avant-Bourse après le relèvement de la recommandation de Citigroup à "acheter" contre "neutre". L'action gagne 1,3% dans les transactions avant l'ouverture. * IBM IBM.N - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". Le titre recule de 1,3% en avant-Bourse. * TWITTER TWTR.N - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". Le titre perd 1,6% en avant-Bourse. * SNAP SNAP.N - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porte son objectif de 16 à 24 dollars. L'action prend 2,1% en avant-Bourse, à un plus haut de près de deux ans. * WESTERN DIGITAL WDC.O - Wedbush relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" et porte son objectif de cours de 55 à 83 dollars. * ADOBE ADBE.O - Oppenheimer relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne". (version française Bertrand Boucey)

