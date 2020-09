Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 09/09/2020 à 13:43









(Actualisé avec précisions sur Tiffany, Slack, Lululemon, Vaxart, Watford Holdings, United Airlines, cours en avant-Bourse) 9 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent un rebond à l'ouverture après la forte baisse de la veille, qui a ramené le Nasdaq Composite .IXIC 10% en dessous de son record du 2 septembre: * TIFFANY TIF.N chute de près de 9% dans les échanges en avant-Bourse après l'évocation par LVMH LVMH.PA d'un abandon du projet de rachat du joaillier et l'annonce par ce dernier d'une procédure judiciaire contre le numéro un mondial du luxe afin de le forcer à appliquer leur accord de fusion. * TESLA TSLA.O regagne 7% dans les échanges en avant-Bourse au lendemain d'une chute de près de 21%. * MODERNA MRNA.O gagne 3,6% en avant-Bourse et VAXART < VXRT.O 6,2% après l'annonce par le britannique AstraZeneca AZN.L de la suspension d'un essai clinique de son candidat vaccin contre le coronavirus . La nouvelle pourrait aussi influencer les cours de PFIZER PFE.N , JOHNSON & JOHNSON JNJ.N , MERCK & CO MRK.N et NOVAVAX NVAX.O . A Londres, le titre AstraZeneca perd 1,5%. * SLACK TECHNOLOGIES WORK.N - L'action du spécialiste des messageries professionnelles chutait de 16,7% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'un ralentissement de la croissance de ses facturations, un indicateur très suivi de l'évolution future de son chiffre d'affaires. * LULULEMON ATHLETICA LULU.O perdait 4,9% en avant-Bourse après avoir dit s'attendre à une baise de son bénéfice courant sur le trimestre en cours en raison de la hausse de ses coûts. * BAIDU BIDU.O - Le groupe chinois de nouvelles technologies discute avec plusieurs investisseurs en vue de lever deux milliards de dollars sur trois ans pour investir dans une start-up de biotechnologies utilisant l'intelligence artificielle pour élaborer de nouvelles molécules et établir des diagnostics, a-t-on appris de source proche du projet. * UNITED AIRLINES UAL.O - La compagnie aérienne a de nouveau revu en baisse sa prévision d'activité pour le troisième trimestre et table désormais sur une chute d'environ 85% sur un an du chiffre d'affaires comme des capacités. * BOEING BA.N - Virgin Australia Holdings VAH.AX a annoncé mercredi qu'il allait restituer un tiers de ses Boeing 737 à ses loueurs et créanciers dans le cadre du plan de restructuration élaboré par Bain Capital, son nouveau propriétaire. * WATFORD HOLDINGS WTRE.O - Le groupe de réassurance bondit de près de 24% dans les transactions en avant-Bourse après les informations de Reuters selon lesquelles un consortium d'investisseurs a soumis une offre de rachat. (Marc Angrandé, édité par Jean-Michel Bélot et Patrick Vignal)

