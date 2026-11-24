Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,74% pour le Dow Jones .DJI , de 1,18% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 2,07% pour le Nasdaq .IXIC , après un gain la veille de ce dernier indice de 6,51%.

* NVIDIA NVDA.O est attendu en baisse de 5,2% mardi au lendemain d'un spectaculaire bond de 31,5%, la plus forte en pourcentage sur une seule séance depuis 23 ans, à la suite de l'annonce du retour de Jensen Huang au poste de directeur général. Ce dernier avait rendu sa démission après des révélations d'adultère présumé et des allégations d'atteinte à la sécurité nationale.

Par ailleurs, Oppenheimer a relevé sa recommandation sur le groupe de "performance" à "surperformance", tandis que Stonex est passé de "conserver" à "acheter".

Dans le sillage de Nvidia, MICRON TECHNOLOGY MU.O , ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O et MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O sont attendus en repli de 3,3% à 4,3% en avant-Bourse.

Les groupes de "néocloud" et de "data-centers", qui ont profité de l'embellie lundi, sont également sous pression: COREWEAVE CRWV.O étant vu en baisse de 5,4%, IREN IREN.O de plus de 4%, et NEBIUS NBIS.O de 4,3%.

* ANTHROPIC ANT.O pourrait passer mardi sous son cours d'introduction en Bourse, l'action de la maison mère de l'IA Claude étant attendue en repli de 5%, ce qui serait sa troisième séance consécutive de recul.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N chute de 12% en avant-Bourse après la publication de ses résultats du quatrième trimestre, marqués par une marge brute à 38,0%, en baisse de 210 points de base par rapport au trimestre précédent.

* DELL DELL.N - Les résultats et perspectives du fabricant d'ordinateurs seront publiés après la clôture de Wall Street, ce qui devrait constituer un nouveau test pour le secteur technologique.

* INSMED INSM.O - Sanofi SASY.PA a annoncé mardi avoir signé un accord en vue d'acquérir la société biopharmaceutique américaine pour un montant de 41 milliards de dollars (37,6 milliards d'euros), soit 175 dollars par action, représentant une prime d'environ 17,5% par rapport au cours de clôture d'Insmed.

L'action Insmed bondit de 14,3%, à 170,3 dollars, en avant-Bourse.

* SPACEX SPCX.O et TESLA TSLA.O - Les deux sociétés cotées en Bourse d'Elon Musk ont nommé cinq administrateurs, dont trois issus de Tesla et deux de SpaceX, pour diriger deux comités spéciaux chargés des négociations de fusion, rapporte mardi le Financial Times.

* SECTEUR DE L'INTERNET - L'Australie a menacé les entreprises de l'internet, notamment META META.O , SNAPCHAT SNAP.N ou encore ALPHABET GOOGL.O , maison mère de Google, de leur infliger des amendes pouvant atteindre 5% de leur chiffre d'affaires mondial si elles ne supprimaient pas les contenus jugés préjudiciables et les fonctionnalités créant une dépendance.

* DOLLAR TREE DLTR.O - La chaîne de magasins discount a revu à la hausse mardi sa prévision de bénéfice annuel, alors que les consommateurs soucieux de leur budget se ruent dans ses magasins pour acheter des produits abordables, notamment des produits de première nécessité, à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

L'action grimpe de 9% en avant-Bourse.

* KOHL'S KSS.N progresse d'environ 6% en avant-Bourse, la la chaîne américaine de grands magasins ayant revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

* BEST BUY BBY.N avance de 5% en avant-Bourse, le distributeur d'électronique ayant relevé mardi ses prévisions de croissance des ventes comparables pour l'exercice, les portant d'une fourchette comprise entre 1,9% et 3% à 3,4% et 4%.

* MEDTRONIC MDT.N a dépassé mardi d'un cent les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses dispositifs cardiaques, même si son chiffre d'affaires trimestriel s'est révélé inférieur aux attentes.

* AGILENT TECHNOLOGIES A.N progresse de 7,7% dans les transactions hors séance. Le fabricant d'équipements de laboratoire prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 8,00 et 8,15 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes, dont le consensus est à 7,98 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* ZSCALER ZS.O - TD Cowen et Jefferies abaissent leur recommandation respective sur la valeur d'acheter à conserver, avec des objectifs de cours chacun de 260 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)