Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 16/04/2020 à 14:12









(Actualisé avec Morgan Stanley, Abbott Laboratories, Apple et cours en avant-Bourse) PARIS, 16 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse modérée: * MORGAN STANLEY MS.N a fait état jeudi d'une chute de 32% de son bénéfice au premier trimestre, ses activités de conseil et de gestion d'actifs ayant été touchées de plein fouet par la crise du coronavirus. L'action perd plus de 1% en avant-Bourse. * BLACKROCK BLK.N - Le premier gestionnaire d'actifs du monde a annoncé jeudi une baisse de 23% de son bénéfice trimestriel, conséquence des retraits subis par certains de ses principaux fonds et de la hausse de ses coûts. * UNITED AIRLINES HOLDINGS UAL.O a annoncé mercredi avoir réduit de 90% son programme de vols pour mai en raison de la pandémie de coronavirus et a averti que la demande de voyages, actuellement presque inexistante, ne montrait aucun signe d'amélioration à court terme, ce qui pourrait la conduire à réduire ses effectifs. * FORD F.N a fait état jeudi d'une chute de 34,9% de ses ventes en Chine sur les trois premiers mois de l'année en précisant que celles de mars avaient représenté 75% de leur niveau de mars 2019. * ABBOTT LABORATORIES ABT.N a publié jeudi un bénéfice trimestriel en baisse de 16% et a retiré ses prévisions 2020 en raison des incertitudes liées à la crise du coronavirus. * APPLE AAPL.O risque d'avoir du mal à vendre son nouveau modèle d'entrée de gamme iPhone SE en Chine parce qu'il n'est pas compatible avec la 5G, contrairement à des modèles chinois d'un prix comparable. Selon un sondage réalisé par le réseau social chinois Weibo, 60% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne l'achèteraient pas. * AMAZON AMZN.O - Le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, a déclaré jeudi ne pas être en mesure de fournir à ce stade de date de réouverture pour les entrepôts du groupe dans l'Hexagone. * ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL.N a annoncé qu'il allait licencier ou placer en chômage partiel environ 26% de ses effectifs aux Etats-Unis, soit quelque 1.300 personnes. * MYLAN MYL.O a nommé mercredi son président Robert Coury au poste de président exécutif pour aider le fabricant de médicaments à traverser la crise du coronavirus et finaliser la fusion avec la division Upjohn de PFIZER PFE.N . * TWITTER TWTR.N - JPMorgan a abaissé sa recommandation sur le réseau social à "neutre" contre "surpondérer". (Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot et Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.