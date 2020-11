Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 24/11/2020 à 13:21









(Actualisé avec Tiffany, Moderna, McCormick, Boeing, Best Buy, Medtronic, Microsoft, Workday, contrats à terme) PARIS, 24 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,3% pour le Nasdaq, de 0,7% pour le S&P-500 et de 0,9% pour le Dow Jones : * TESLA TSLA.O progresse en avant-Bourse et devrait ouvrir pour la première fois avec une capitalisation boursière supérieure à 500 milliards de dollars. * TIFFANY TIF.N , en passe d'être racheté par LVMH LVMH.PA , a fait état mardi d'une baisse plus faible que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel, le joaillier américain ayant bénéficié de fortes ventes en Chine et d'un redressement de la demande sur son marché intérieur. * MODERNA MRNA.O - La Commission européenne a conclu un accord avec le laboratoire américain pour la fourniture de son vaccin contre le COVID-19, a annoncé mardi un responsable européen interrogé par Reuters. * BOEING BA.N - L'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) a donné mardi son accord de principe à la reprise de service du 737 MAX de Boeing, ouvrant la voie à une autorisation officielle en janvier. * BEST BUY BBY.N - L'enseigne de magasins d'électronique grand public a dégagé un chiffre d'affaires à périmètre comparable supérieur aux attentes, le télétravail ayant favorisé la demande pour les ordinateurs portables, les webcams et autres accessoires informatiques. * ALPHABET GOOGL.O - Plusieurs Etats américains prévoient de déposer plainte dès le mois prochain contre Google pour des accusations de pratiques anticoncurrentielles, a-t-on appris lundi de deux personnes informées de la question. * JD.COM JD.O - L'action cotée à Wall Street du distributeur chinois en ligne prend 1,7% à la suite de l'annonce d'un projet d'introduction en Bourse à Hong Kong de sa division de produits de santé, JD Health. * MEDTRONIC MDT.N a fait état mardi d'une baisse de 64% de son bénéfice trimestriel, en partie affecté par un recul des ventes de ses dispositifs médicaux. * MCCORMICK MKC.N a annoncé mardi le rachat du fabricant de la sauce piquante Cholula au groupe d'investissement L Catterton pour 800 millions de dollars (673,7 millions d'euros). * ORACLE ORCL.N , MICROSOFT MSFT.O , WORKDAY WDAY.O - KeyBanc entame le suivi des titres avec une recommandation à "surpondérer". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

