Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 29/01/2020 à 14:00









(Actualisé avec résultats de Boeing, McDonald's, Corning, L Brands, cours en avant-Bourse) 29 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,1% environ pour le Dow Jones .DJI , de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,5% pour le Nasdaq .IXIC : * APPLE AAPL.O - L'action du groupe gagne 2,2% dans les échanges en avant-Bourse au lendemain de la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, soutenus par une reprise de la hausse des ventes d'iPhone alors que les services manquaient de peu le consensus. La prévision de chiffre d'affaires du groupe pour le trimestre en cours est elle aussi supérieure aux attentes. Au moins huit analystes ont relevé leur objectif de cours. * BOEING BA.N a publié mercredi une perte au titre du quatrième trimestre 2019, conséquence de l'immobilisation prolongée du 737 MAX, qui pourrait coûter au total plus de 18 milliards de dollars (16,4 milliards d'euros) au groupe. * STARBUCKS SBUX.O a déclaré mardi s'attendre à un impact financier de l'épidémie de coronavirus en Chine, où le groupe a fermé plusieurs milliers de points de vente et réduit les horaires d'ouverture de nombreux autres. Le titre perdait 1% dans les échanges hors séance. * ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O perd 4,1% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieure aux attentes de Wall Street. * DOW DOW.N - Le groupe de chimie a publié mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels meilleurs qu'attendu grâce à la croissance de ses ventes en volumes en Asie ainsi qu'à la réduction de ses coûts et il a évoqué une reprise de la demande cette année avec le reflux des tensions commerciales. Le titre prend 1,8% en avant-Bourse. * MCDONALD'S MCD.N gagne 1,2% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce de ventes à données comparables supérieures au consensus au quatrième trimestre. * GENERAL ELECTRIC GE.N gagne 4,5% en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels marqués par un bond de 30% du bénéfice net grâce aux activités aéronautiques. * EBAY EBAY.O a présenté mardi soir une prévision de chiffre d'affaires inférieure aux estimations de Wall Street pour le premier trimestre. Le titre perdait près de 5% dans les échanges hors séance. * MICROSOFT MSFT.O , FACEBOOK FB.O et TESLA TSLA.O entre autres doivent présenter leurs résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. * MOSAIC MOS.N - Le producteur d'engrais a annoncé mardi une charge exceptionnelle de 530 millions de dollars liée à l'arrêt de la production d'une mine de potasse au Canada. * CORNING GLW.N - Le titre prend 5% en avant-Bourse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce d'un projet d'augmentation d'au moins 10% du dividende sur 2020-2023. * L BRANDS LB.N - Le titre a gagné jusqu'à plus de 10% en avant-Bourse après un article du Wall Street Journal selon lequel le PDG, Leslie Wexner, a engagé des discussions en vue de son départ et étudie différentes options pour la marque Victoria's Secret. (Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.