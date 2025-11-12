(Actualisé avec Chevron, IBM, On Holding, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,56% pour le Nasdaq .IXIC :

* ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O bondit de près de 5% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi anticiper un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars pour les puces destinées aux centres de données d'ici cinq ans. Le groupe prévoit également un triplement de son bénéfice sur la période.

* IBM IBM.N a annoncé mercredi avoir mis au point une nouvelle puce informatique quantique expérimentale baptisée Loon, qui marque une étape décisive vers la fabrication d'ordinateurs quantiques exploitables avant la fin de la décennie.

* CHEVRON CVX.N a déclaré mercredi à l'occasion d'une journée investisseurs prévoir d'augmenter son flux de trésorerie disponible de plus de 10% par an jusqu'en 2030 et d'accroître sa production de pétrole et de gaz, tout en réduisant davantage ses coûts et ses dépenses d'investissement.

* SECTEUR BANCAIRE - Les autorités américaines de régulation se sont mises d'accord sur les conditions d'assouplissement d'un ensemble d'exigences en matière de capital qui pourraient potentiellement permettre aux banques de détenir davantage de bons du Trésor, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* GENERAL MOTORS GM.N a demandé à plusieurs milliers de ses fournisseurs de supprimer de leurs chaînes d'approvisionnement les pièces provenant de Chine dans un contexte de tensions entre Washington et Pékin, ont rapporté à Reuters quatre sources proches du dossier.

* ON HOLDING ONON.N a relevé mercredi son objectif de chiffre d'affaires annuel pour la troisième fois cette année après avoir dépassé les prévisions avec son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la forte demande pour ses chaussures. L'action cotée à New York prend environ 10% en avant-Bourse.

* ELI LILLY LLY.N , CVS HEALTH CVS.N - Les salariés d'Eli Lilly vont quitter CVS Health et passer chez Rightway à compter du 1er janvier en termes de couverture d'assurance-médicaments après l'accord signé entre Caremark, la division de gestion des prestations pharmaceutiques de CVS, et Novo Nordisk NOVOb.CO sur le traitement anti-obésité de ce dernier, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* COINBASE COIN.O chute de 4,1% en avant-Bourse après l'abandon des discussions en vue du rachat de la société de stablecoins BVNK pour un montant, selon Fortune, de deux milliards de dollars.

* LUCID GROUP LCID.O recule de 0,3% en avant-Bourse après le lancement d'une offre d'obligations convertibles d'un montant de 875 millions de dollars par le constructeur de véhicules électriques destiné à refinancer sa dette.

* BILL HOLDINGS BILL.N - La société de paiement étudie la possibilité d'une cession, ont rapporté mardi à Reuters deux sources au fait du dossier, alors qu'elle est confrontée à la pression d'investisseurs activistes. L'action prend près de 13% en avant-Bourse.

* CROWDSTRIKE CRWD.O - Toto Wolff, actionnaire de Mercedes F1, est en discussions avancées pour céder une partie de sa participation au directeur général de Crowdstrike, George Kurtz, dans le cadre d'une opération qui valoriserait l'écurie de Formule Un à six milliards de dollars, un montant record, a rapporté mardi le Financial Times.

* OKLO OKLO.N recule de 2% en avant-Bourse, le spécialiste de la technologie nucléaire, soutenu par Sam Altman, ayant fait état mardi d'un creusement de sa perte nette au troisième trimestre, à 29,7 millions de dollars, contre une perte d'environ 10 millions de dollars il y a un an.

* BIOHAVEN BHVN.N chute de 6,8% dans les transactions hors séance après l'annonce par la société biopharmaceutique d'un projet de cession d'actions de 150 millions de dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Sophie Louet)