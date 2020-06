Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 05/06/2020 à 13:25









(Actualisé avec compagnies aériennes, Qualcomm, cours en avant-Bourse et contrats à terme) PARIS, 5 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où, avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en hausse de 1,2% pour le Dow Jones .DJI , de 0,8% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,3% environ pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN AIRLINES AAL.O , UNITED AIRLINES UAL.O et DELTA AIRLINES DAL.N prennent de 8% à 12% en avant-Bourse dans la perspective d'une accélération de la reprise des vols internationaux en juin et juillet. * BOEING BA.N gagne encore 4% dans les transactions en avant-Bourse après une hausse de plus de 6% jeudi, le titre profitant de l'optimisme général quant à la reprise de l'activité dans le secteur du transport aérien. * BROADCOM AVGO.O - Le fabricant de semi-conducteurs a publié jeudi une prévision de chiffre d'affaires jugée décevante pour le trimestre en cours en évoquant le retard dans le cycle de développement d'un important client nord-américain, vraisemblablement APPLE AAPL.O selon des analystes. Au moins six analystes ont toutefois revu à la hausse leur objectif de cours. * QUALCOMM QCOM.O prend 1% en avant-Bourse; Rosenblatt entame son suivi sur la valeur avec une recommandation d'achat. * TWITTER TWTR.N a désactivé une vidéo en hommage à George Floyd publiée sur le compte de campagne du président américain Donald Trump, citant une plainte relative aux droits d'auteur. * GAP GPS.N - Le groupe de mode américain a publié jeudi une perte de près d'un milliard de dollars pour le trimestre clos le 2 mai à cause de la fermeture de ses magasins pour empêcher la propagation du coronavirus. Son action perd 2,4% dans les échanges en avant-Bourse. * SLACK TECHNOLOGIES WORK.N a fait état jeudi d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre alors que les investisseurs prévoyaient au contraire une augmentation de la demande pour sa plate-forme de messagerie professionnelle. La société a en outre retiré ses prévisions de ventes pour l'exercice 2021. Le titre, qui a pris 80% depuis le début de l'année, perd 12% dans les échanges en avant-Bourse. * NOVAVAX NVAX.O - JPMorgan a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer" sur le fabricant de vaccins, qui a annoncé qu'il recevrait jusqu'à 60 millions de dollars du Pentagone pour financer la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus. L'action bondit de 14,9% en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

