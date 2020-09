Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 14/09/2020 à 13:35









(Actualisé avec Pfizer, Eli Lilly, Boeing, Scientific Games, cours en avant-Bourse) PARIS, 14 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,8% pour le Dow Jones .DJI , de 1,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,6% pour le Nasdaq .IXIC : * Le secteur des SEMI-CONDUCTEURS devrait réagir à l'annonce du rachat par NVIDIA NVDA.O du britannique Arm, mis en vente par le conglomérat japonais SoftBank 9984.T , pour un montant qui pourrait atteindre 40 milliards de dollars (33,8 milliards d'euros). Dans les échanges en avant-Bourse, Nvidia gagne 6,6%. * ORACLE ORCL.N , MICROSOFT MSFT.O , WALMART WMT.N - Bytedance a abandonné dimanche le projet de cession de son réseau social Tiktok aux Etats-Unis et cherche désormais un partenariat avec Oracle dans l'espoir d'éviter une interdiction aux États-Unis tout en apaisant le gouvernement chinois, ont dit à Reuters des sources proches du dossier. Oracle gagne 8,4% en avant-Bourse. * GILEAD SCIENCES GILD.O a annoncé dimanche soir le rachat d'IMMUNOMEDICS IMMU.O IMMU.F pour 21 milliards de dollars. Le titre Immunomedics coté à Francfort bondit de plus de 100% mais Gilead abandonne 0,6%. * PFIZER PFE.N prend 1,8% dans les échanges en avant-Bourse après avoir proposé d'étendre à environ 44.000 participants les essais de phase III du candidat vaccin contre le COVID-19 développé avec l'allemand BioNTech 22UAy.F . * ELI LILLY LLY.N a annoncé lundi que son traitement de la polyarthrite rhumatoïde Olumiant (baricitinib) accélérait la guérison des malades du COVID-19 hospitalisés lorsqu'il était associé au remdesivir de Gilead. * BOEING BA.N gagne 1,1% en avant-Bourse. Une série de tests du 737 MAX censée durer neuf jours devait débuter ce lundi sur l'aéroport londonien de Gatwick. * AMAZON AMZN.O a annoncé lundi son intention de recruter 100.000 personnes d'ici la fin de l'année afin de répondre à la croissance de la demande pour le commerce en ligne, favorisée par la pandémie. * CARLYLE CG.O - Le groupe de capital-investissement cherche à investir jusqu'à deux milliards de dollars dans les activités de distribution du conglomérat indien Reliance Industries RELI.NS , a rapporté le quotidien indien Mint en citant des personnes proches du projet. * ALIBABA BABA.N a engagé des discussions en vue d'investir trois milliards de dollars dans Grab, numéro du transport en VTC en Asie du Sud-Est, a rapporté lundi Bloomberg News en citant des sources proches du dossier. * Les valeurs PHARMACEUTIQUES pourraient souffrir de la décision de Donald Trump de signer un décret exécutif visant à faire baisser les prix de vente de certains médicaments aux Etats-Unis, une initiative qui pèse sur le secteur en Bourse en Europe. * WALT DISNEY <DIS.N > - Les ventes de billets de "Mulan" en Chine au cours du week-end n'ont représenté que 23,2 millions de dollars, un démarrage jugé décevant pour un film dont le budget avoisine 200 millions de dollars. * SCIENTIFIC GAMES SGMS.O a annoncé qu'un groupe d'investisseurs incluant Caledonia Investments allait acquérir 34,9% de son capital au prix de 28 dollars par action, soit près de 10 dollars au-dessus de son cours de clôture vendredi. (Marc Angrand)

