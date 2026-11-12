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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 12:51

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Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse (+0,07%) pour le Dow Jones .DJI , mais un repli de 0,40% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un recul de 0,84% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O - Le conseil d'administration du groupe se réunit pour décider de l'avenir de Jensen Huang, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, alors que le géant technologique est éclaboussé par des informations de presse selon lesquelles son directeur général a eu deux liaisons extraconjugales, dont une avec une femme accusée d'être une espionne pour la Chine.

L'action Nvidia chute de 6,9% en avant-Bourse alors que Oppenheimer et Bernstein ont abaissé leur recommandation sur la valeur à "performance en ligne".

Dans son sillage, INTEL INTC.O est attendu en repli de 2,4%, MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O de 2,6%, MICRON TECHNOLOGY MU.O de 3,4%, ARM ARM.O de 3,1% et QUALCOMM QCOM.O de 1,9%. En revanche les concurrents directs de Nvidia comme ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O et BROADCOM AVGO.O pourraient gagner environ 3,5% et 1,8%, respectivement.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le groupe de "néocloud" COREWEAVE CRWV.O , qui a bondi de près de 25% mercredi, la hausse en pourcentage la plus forte du groupe en plus de trois ans, est vu en repli jeudi d'environ 6%. Coreweave a soutenu le secteur technologique mercredi en disant viser la rentabilité sur une base ajustée au premier semestre 2028, ce qui a apaisé les craintes des investisseurs concernant le montant des dépenses dans l'intelligence artificielle (IA).

L'agence Bloomberg a par ailleurs rapporté que CoreWeave envisageait de lever au moins quatre milliards de dollars via une émission obligataire. Cette information conjuguée aux nouvelles turbulences autour de Nvidia pèse jeudi sur la "tech", menaçant d'effacer les gains de la veille.

Dans le groupe des "Magnificent Seven" TESLA TSLA.O est attendu en baisse de 0,3%, tandis qu'AMAZON AMZN.O devrait grappiller 0,3%.

Les opérateurs de centre de données pourraient également refluer: CORE SCIENTIFIC CORZ.O devrait abandonner 1,5%, APPLIED DIGITAL APLD.O 1,3% et HUT 8 CORP HUT.O 2%. Le groupe de "néocloud" PEER IREN IREN.O est vu en recul de 2,8%, tandis que son concurrent NEBIUS NBIS.O est attendu pratiquement inchangé avant ses résultats trimestriels.

* ALPHABET GOOGL.O - Les premières émissions obligataires en dollars de Hong Kong et de Singapour de la société mère de Google ont attiré jeudi des ordres d'achat totalisant plus de sept milliards de dollars, y compris ceux des banques impliquées dans les montages des opérations, selon les statistiques actualisées consultées par Reuters.

* ELI LILLY LLY.N est devenue jeudi la première entreprise à voir son comprimé amaigrissant à base de GLP-1 approuvé en Chine, prenant ainsi une longueur d'avance sur son concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO sur le deuxième marché pharmaceutique mondial.

* JETBLUE AIRWAYS JBLU.O - Marty St. George, président du groupe de transport aérien, a dit mercredi partager les craintes des clients sur les agents basés sur l'intelligence artificielle (IA) dans les réservations de billets après que la compagnie UNITED AIRLINES UAL.O a annoncé qu'elle allait restreindre l'accès des bots d'IA à ses plateformes numériques.

* PFIZER PFE.N a déclaré mercredi que Blackstone BX.N allait apporter jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'ici 2028 pour contribuer au financement du développement de son traitement expérimental mensuel contre l'obésité que le laboratoire pharmaceutique a acquis l'an dernier dans le cadre du rachat de Metsera pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

* STRATEGY MSTR.O - L'opérateur d'indices boursiers MSCI va retirer la société de Michael Saylor, ainsi que d'autres entreprises de ses indices mondiaux après avoir estimé qu'elles s'apparentaient davantage à des fonds d'investissement, une décision qui pourrait freiner les flux d'investissement passifs vers ces titres. L'action Strategy cède 4,3% en avant-Bourse.

* KRAFT HEINZ KHC.N tient ce jeudi une journée investisseurs.

* GENERAL MILLS GIS.N - Piper Sandler abaisse sa recommandation sur la valeur de "surpondérer" à "neutre".

* RIOT PLATFORMS RIOT.O - KBW abaisse sa recommandation sur la valeur de "surperformance" à "performance de marché".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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BLACKSTONE
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BROADCOM
345,2200 USD NASDAQ +3,99%
CORE SCIENTIFIC
14,5700 USD NASDAQ +10,97%
COREWEAVE
60,7700 USD NASDAQ +24,71%
ELI LILLY & CO
1 437,520 USD NYSE +0,28%
GENERAL MILLS
34,190 USD NYSE -1,18%
HUT 8
61,0600 USD NASDAQ +7,56%
INTEL
62,5000 USD NASDAQ +7,52%
IREN LTD
20,8400 USD NASDAQ +5,63%
JETBLUE AIRWAYS
4,0200 USD NASDAQ +0,50%
MARVELL
168,8000 USD NASDAQ +9,33%
MICRON TECHNOLOGY
811,3000 USD NASDAQ +11,89%
MSCI RG-A
661,645 USD NYSE +0,75%
NEBIUS GROUP RG-A
154,6900 USD NASDAQ +15,44%
NOVO-NORDISK B
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NVIDIA
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PFIZER
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QUALCOMM
176,5700 USD NASDAQ +1,75%
RIOT PLATFORMS
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STRATEGY RG-A
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TESLA
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