(Actualisé avec annonces d'Exxon Mobil, Eli Lilly, D.R. Horton) PARIS, 7 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en hausse de 3% à 4% au lendemain d'un bond de plus de 7%: * EXXON MOBIL XOM.N a annoncé mardi qu'il réduisait de 10 milliards de dollars (9,2 milliards d'euros environ), à 23 milliards, ses prévisions d'investissement pour intégrer la baisse de la demande liée à la pandémie de coronavirus. * Les valeurs pétrolières, comme Exxon Mobil, MARATHON OIL MRO.N et APACHE APA.N gagnaient auparavant entre 4% et 8% avec la hausse des cours du pétrole, favorisée par l'espoir d'un accord entre grands pays producteurs pour réduire l'offre mondiale. * ELI LILLY LLY.N Le groupe pharmaceutique a annoncé mardi un plafonnement des prix de vente de son insuline pour tous les patients diabétiques aux Etats-Unis non couverts par un programme d'assurance maladie fédéral. * D.R. HORTON DHI.N - Le numéro un de la construction de maisons individuelles aux Etats-Unis a déclaré mardi avoir observé une hausse des annulations et une baisse des nouvelles commandes fin mars et début avril en raison de la crise du coronavirus. Ses ventes ont néanmoins augmenté de 8% sur le trimestre à fin mars. Le groupe a retiré ses prévisions 2020. * CYPRESS SEMICONDUCTOR CY.O - Infineon Technologies IFXGn.DE a annoncé mardi avoir reçu les dernières autorisations nécessaires au rachat du groupe de semi-conducteurs et avoir bouclé le financement de l'opération, estimée à 10 milliards de dollars (9,2 milliards d'euros environ). * WhatsApp, propriété de FACEBOOK FB.O , a décidé mardi de limiter à une seule personne le transfert des messages considérés comme viraux afin de lutter contre la propagation des fausses informations sur fond de pandémie de nouveau coronavirus. * HALLIBURTON HAL.N a annoncé lundi que ses dirigeants allaient réduire leurs salaires et qu'il comptait supprimer environ 350 d'emplois dans un site de l'Oklahoma, selon un dossier déposé auprès de l'État. * MCDONALD'S MCD.N - Piper Sandler, à "neutre" sur la valeur, a ramené son objectif de cours à 170 dollars contre 195 dollars après avoir revu à la baisse ses estimations de résultats. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

