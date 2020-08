Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 05/08/2020 à 14:12









(Actualisé avec Teva, contrats à terme) PARIS, 5 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * WALT DISNEY DIS.N a publié mardi des résultats trimestriels moins mauvais que prévu, dégageant un bénéfice ajusté dans le contexte de la pandémie de coronavirus qui a entraîné la fermeture de parcs et de cinémas ainsi que l'annulation d'événements sportifs dans le monde entier. Le titre gagne 6% en avant-Bourse. Le géant du divertissement a par ailleurs déclaré que son film "Mulan" serait accessible dans de nombreux pays en septembre directement sur Disney+, la plateforme de vidéo en ligne, au lieu d'une sortie en salles du fait de la crise sanitaire. * CVS HEALTH CVS.N gagne 4,6% dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, la chaîne de pharmacies ayant relevé son objectif de bénéfice pour l'année après un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, dopé par son activité d'assurance santé. * THOMSON REUTERS TRI.N , TRI.TO a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses prévisions pour l'ensemble de 2020 en dépit des incertitudes persistantes sur ses marchés. * CAPRI CPRI.N , propriétaire des marques Michael Kors et Versace, a fait état d'une perte trimestrielle moins marquée que prévu grâce au dynamisme des ventes en ligne pendant le confinement. Le titre gagne 7% en avant-Bourse. * L'assureur santé HUMANA HUM.N a vu son bénéfice trimestriel grimper plus que prévu grâce au report des procédures médicales non urgentes pendant le confinement. * REGENERON PHARMACEUTICALS REGN.O a publié de résultats supérieurs aux attentes à la faveur des ventes de son traitement de l'eczema Dupixent et des revenus tirés de sa collaboration avec Sanofi SASY.PA et Bayer BAYGn.DE . Le titre est indiqué en hausse de 3% en avant-Bourse. * MODERNA MRNA.O a entamé des négociations avec plusieurs pays pour des accords d'approvisionnement pour son vaccin expérimental contre le COVID-19 et a reçu environ 400 millions de dollars d'acompte pour de potentielles livraisons. L'action gagne 2% en avant-Bourse. * WENDY'S WEN.O a fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes avec une reprise des ventes en juin et juillet avec la levée progressive des mesures de confinement. * TELADOC HEALTH TDOC.N , spécialisé dans la consultation médicale en ligne, a annoncé le rachat de son concurrent LIVONGO HEALTH LVGO.O pour 18,5 milliards de dollars en actions et en numéraire en raison d'une augmentation de la demande pour ce genre de service depuis le confinement. En avant-Bourse, Livongo gagne 14% et Teladoc cède 4%. * NOVAVAX NVAX.O a annoncé mardi que son vaccin expérimental contre le COVID-19 avait généré une production élevée d'anticorps dans la phase préliminaire d'une étude clinique sur un nombre restreint de candidats. Le laboratoire gagne 22% en avant-Bourse. JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 275 dollars contre 105 dollars. * TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES TEVA.N , TEVA.TA prend 5,4% en avant-Bourse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses objectifs financiers annuels. * MATCH GROUP MTCH.O anticipe un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours au-dessus des attentes de Wall Street après avoir dégagé des ventes trimestrielles meilleures que prévu, la demande pour son application de rencontres Tinder ayant rebondi pendant le confinement. Le titre prenait environ 2% en après-Bourse. * SQUARE SQ.N a annoncé mardi un bond de 64% de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre grâce à la progression des achats en ligne et au succès de son application de transfert d'argent Cash App. Le titre gagne 10,7% en avant-Bourse. * WYNN RESORTS WYNN.O - L'exploitant de casinos reculait mardi de 2% dans les transactions après la clôture après avoir publié une perte trimestrielle plus importante que prévu au deuxième trimestre en raison de la pandémie. * BEYOND MEAT BYND.O chute de 8% en avant-Bourse, le spécialiste des substituts végétaux de viande ayant creusé ses pertes au deuxième trimestre en raison d'une augmentation de ses dépenses. * BIONTECH BNTX.O et le chinois Shanghai Fosun Pharmaceutical 600196.SS ont annoncé mercredi le début d'un nouvel essai clinique d'un potentiel vaccin contre le COVID-19. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

