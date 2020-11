Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 05/11/2020 à 13:45









(Actualisé avec Alibaba, Bristol-Myers Squibb, General Motors, Merck, Regeneron, Capri, Cigna, Linde, Canada Goose, Teva, cours en avant-Bourse) PARIS, 5 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * ALIBABA BABA.N a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, son principale activité de commerce en ligne ayant profité du reflux de l'épidémie de COVID-19 en Chine. Le titre perd cependant 1,6% en avant-Bourse. * BRISTOL-MYERS SQUIBB BMY.N a fait état jeudi d'un bénéfice du troisième trimestre meilleur que prévu, la vente de la plupart de ses médicaments les plus populaires ayant dépassé les prévisions du marché car de nombreux Américains ont repris les soins médicaux qu'ils avaient reportés avec la pandémie. * QUALCOMM QCOM.O prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, misant sur une explosion des ventes de smartphones compatibles 5G qui pourraient atteindre plus d'un demi-milliard d'unités l'année prochaine, grâce notamment aux nouveaux modèles d'iPhone d'APPLE AAPL.O . Le titre Qualcomm bondit de 15% dans les échanges en avant-Bourse. * GENERAL MOTORS GM.N gagne 6,4% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu à la faveur de la demande pour ses véhicules utilitaires aux Etats-Unis. * MERCK MRK.N a annoncé le rachat de VelosBio pour 2,75 milliards de dollars (2,33 milliards d'euros) afin de renforcer son portefeuille de traitement du cancer. Son action prend 1,2% en avant-Bourse. * REGENERON REGN.O - Le laboratoire américain a battu les estimations des analystes pour son bénéfice du troisième trimestre alors que l'assouplissement des mesures de confinement a notamment stimulé la demande pour son traitement oculaire Eylea. * CAPRI CPRI.N , le groupe de luxe propriétaire de Versace, a publié un bénéfice et un chiffre meilleurs que prévu, portés par la demande en Chine et les ventes en ligne. Le titre gagne 13% dans les échanges en avant-Bourse. * CIGNA CI.N a publié un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu et a augmenté ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce au succès de sa branche, récemment réorganisée, de services de santé. * LINDE LIN.N a relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre grâce à l'augmentation des volumes de gaz industriel et la hausse des prix. * TEVA PHARMACEUTICAL TEVA.N , TEVA.TA , numéro un mondial des médicaments génériques, a revu en légère baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel après la stagnation de son bénéfice au troisième trimestre. * EXPEDIA EXPE.O - Le voyagiste en ligne a fait état d'une perte trimestrielle plus faible qu'attendu, l'assouplissement des restrictions sanitaires liées au COVID-19 ayant dynamisé les réservations cet été. Le titre prend 6,35% en avant-Bourse. * APHRIA APHA.TO , APHA.O a annoncé mercredi le rachat du brasseur artisanal SweetWater Brewing pour 300 millions de dollars alors qu'il cherche à étendre son activité aux États-Unis afin de devenir le premier producteur de cannabis à entrer sur le marché des boissons alcoolisées. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre grimpe de 14%. * CANADA GOOSE GOOS.N GOOS.TO a dégagé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes à la faveur de l'augmentation des ventes en ligne et de la forte demande pour ses parkas de luxe en Chine. * VERIZON VZ.N - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". * BIOGEN BIIB.O - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.