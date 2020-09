Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 10/09/2020 à 13:31









(Actualisé avec Tesla, Jaguar Health, contrats à terme et cours en avant-Bourse) 10 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence annoncent une ouverture en baisse modérée : * AMAZON AMZN.O - Le conglomérat indien Reliance Industries RELI.NS a proposé au géant du commerce en ligne d'investir environ 20 milliards de dollars (17 milliards d'euros) dans ses activités de distribution, a rapporté Bloomberg News jeudi en citant une source proche du dossier. * WALT DISNEY DIS.N - Les autorités chinoises ont demandé à plusieurs grands médias du pays de ne pas évoquer la sortie du film "Mulan" du studio américain après la controverse suscitée par les liens entre la production et la région du Xinjiang, où vit une importante communauté ouïghoure dont le traitement par Pékin est critiqué à l'étranger, a-t-on appris de quatre sources proches du dossier. L'action perd 0,6% dans les transactions avant l'ouverture. * TESLA TSLA.O gagne encore 2% en avant-Bourse après avoir repris mercredi 11%. Le titre avait chuté mardi de 21%, la plus forte baisse en pourcentage sur une séance de son histoire. * JPMORGAN CHASE & CO JPM.N - Le groupe bancaire a licencié plusieurs salariés accusés d'avoir détourné des fonds issus de dispositifs d'aide aux entreprises touchées par la crise du coronavirus, a rapporté le Financial Times en citant une source proche du dossier. * YUM CHINA YUMC.N - Le titre du groupe de restauration rapide en Chine a clôturé sa première séance de cotation à Hong Kong 5,3% en dessous du prix de l'offre publique de vente. * KANSAS CITY SOUTHERN KSU.N - La compagnie ferroviaire a rejeté une offre de rachat de 20 milliards de dollars soumise par un consortium d'investisseurs incluant BLACKSTONE GROUP BX.N , a rapporté mercredi soir le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. * ORACLE ORCL.N doit présenter ses résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. * SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT.N - Credit Suisse a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "neutre". L'action prend 3,1% en avant-Bourse. * JAGUAR HEALTH JAGX.O bondit de près de 60% en avant-Bourse après l'annonce d'un accord de coopération avec Glenmark Life Sciences pour la production d'un traitement de la diarrhée. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.