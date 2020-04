Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 22/04/2020 à 13:30









(Actualisé avec AT&T, Delta Air Lines, Biogen, Pfizer, Intel, cours en avant-Bourse) PARIS, 22 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de plus de 1% : * BIOGEN BIIB.O perd 7% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce du report de sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer. La nouvelle occulte la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. * AT&T T.N a fait état mercredi un chiffre d'affaires trimestriel moins bon qu'attendu et a retiré ses objectifs annuels, l'impact de l'épidémie de coronavirus ayant pris le pas sur la croissance plus forte que prévu du nombre d'abonnés mensuels dans la téléphonie. * PFIZER PFE.N gagne 5,7% en avant-Bourse après avoir obtenu l'autorisation des autorités allemandes du médicament pour des essais cliniques sur des cobayes humains d'un vaccin expérimental mis au point avec BioNTech 22UAy.F contre le coronavirus. * DELTA AIR LINES DAL.N a publié mercredi sa première perte trimestrielle en neuf ans et dit prévoir une chute de 90% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre à cause de l'impact de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement sur le trafic aérien mondial. Le titre gagne 2,2% dans les échanges en avant-Bourse. * NETFLIX NFLX.O a attiré deux fois plus de nouveaux abonnés qu'attendu au premier trimestre en profitant de l'impact des mesures de confinement sur les habitudes de consommation mais le groupe s'attend à un deuxième semestre moins porteur si ces mesures sont levées. Le titre perd 1,6% dans les échanges avant-Bourse malgré des relèvements d'objectif de cours d'au moins six analystes. * TEXAS INSTRUMENTS TXN.O a fait état mardi de résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre mais prévoit un bénéfice et un chiffre d'affaires en deçà des attentes pour le trimestre en cours, alors que le secteur des semi-conducteurs s'apprête à accuser le choc de la pandémie de coronavirus. Le titre gagnait 2% dans les échanges après-Bourse. * FACEBOOK FB.O va acquérir 10% du capital de Jio Platforms, filiale numérique de l'indien Reliance Industries RELI.NS , pour 5,7 milliards de dollars (5,25 milliards d'euros). * SNAP SNAP.N gagne 21% dans les échanges avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel et un nombre d'usagers de son application Snapchat supérieurs aux attentes, profitant du confinement lié à la crise du coronavirus. Dans son sillage, TWITTER TWTR.N , FACEBOOK FB.O et PINTEREST PINS.N prenaient entre 2,5% et 5%. * UNITED AIRLINES UAL.O a annoncé mardi son intention de procéder à une augmentation de capital pour lever un milliard de dollars afin de renforcer son bilan pendant la crise du coronavirus. Cette émission de titres se fera au prix de 26,50 dollars par action, soit un rabais de 4,9% par rapport à la clôture mardi. Il perd 3,4% en avant-Bourse. * CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N a fait savoir mardi que les ventes en ligne et en livraison avaient grimpé en flèche au premier trimestre et compensé la fermeture des restaurants. Le titre prenait 5% dans les échanges en avant-Bourse. * EXPEDIA EXPE.O est en discussions avancées pour céder une partie de son capital aux fonds d'investissement Silver Lake Partners et APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N pour environ un milliard de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal. Le titre du voyagiste prend 5,6% en avant-Bourse. * INTEL INTC.O gagne 2,4% en avant-Bourse. Jefferies a relevé son objectif de cours à 62 dollars contre 53 dollars. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

