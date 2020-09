Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 11/09/2020 à 13:32









(Actualisé avec contrats à terme sur indices, grandes valeurs technologiques, cours en avant-Bourse) PARIS, 11 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en hausse de 0,6% à 0,9%: * Plusieurs des principales capitalisations du secteur des hautes technologies sont en nette hausse dans les échanges en avant-Bourse: APPLE AAPL.O , AMAZON AMZN.O , MICROSOFT MSFT.O et NETFLIX NFLX.O prennent entre 1,4% et 2%. * ORACLE ORCL.N - L'éditeur de logiciels d'entreprise a évoqué une reprise des investissements de ses clients jeudi soir à l'occasion de la présentation de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours sur la valeur, qui gagne 3,4% dans les transactions en avant-Bourse. * MICROSOFT MSFT.O , WALMART WMT.N , ORACLE ORCL.N - La date butoir du 15 septembre pour la vente des activités nord-américaines du réseau social TikTok ne sera pas repoussée, a déclaré Donald Trump. * BOEING BA.N a annoncé jeudi soir discuter avec la Federal Aviation Administration (FAA) américaine du nouveau défaut de fabrication identifié sur son 787 Dreamliner, qui pourrait toucher 680 exemplaires de ce modèle selon la radio KOMO News de Seattle. * TESLA TSLA.O envisage d'exporter des Model 3 produites en Chine vers plusieurs marchés d'Asie et d'Europe, a-t-on appris de deux sources proches du dossier vendredi. L'action du constructeur de voitures électriques prend 3,1% en avant-Bourse. * TIFFANY TIF.N a annoncé que le projet d'acquisition par LVMH LVMH.PA avait été approuvé par les autorités japonaises et mexicaines. * PELOTON INTERACTIVE PTON.O - Le spécialiste des vélos d'appartement et tapis de course a publié jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes et le titre gagne 11,2% dans les transactions en avant-Bourse. (Marc Angrand)

