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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 12:54
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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Booking, semi-conducteurs, Smithfield Foods)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,40% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Le pétrole Brent, principale référence du marché, a franchi mercredi la barre des 100 dollars le baril, pour la première fois depuis le 24 juillet, sur fond de tensions croissantes au Moyen-Orient.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les fabricants de puces comme QUALCOMM QCOM.O , ARM HOLDINGS ARM.O et NVIDIA NVDA.O prennent de 0,16% à 1,73% dans les échanges avant l'ouverture alors que les investisseurs, effrayés par les risques économiques, se réfugient dans le secteur de l'intelligence artificielle.

* APPLE AAPL.O devrait présenter ce mercredi un téléphone pliant, ainsi que de nouvelles versions de ses iPhone Pro et Pro Max, à l'occasion de sa traditionnelle conférence de rentrée, sous l'égide de son nouveau directeur général John Ternus. Celui-ci doit convaincre que l'entreprise est toujours capable de proposer des produits révolutionnaires et de rivaliser dans l'intelligence artificielle (IA).

* ALPHABET GOOGL.O - Google, principale filiale d'Alphabet, va investir au moins 13 milliards d'euros d'IA en Finlande au cours des deux prochaines années, a annoncé le géant américain mercredi, présentant ce projet comme le plus gros investissement jamais réalisé par le groupe en Europe.

BOOKING HOLDINGS BKNG.O - Le site de réservations en ligne de voyages et de restaurants a perdu mercredi son recours contre le veto antitrust de l'Union européenne (UE) concernant son acquisition d'ETraveli, intervenue il y a trois ans, la deuxième plus haute juridiction européenne s'étant rangée du côté des autorités de régulation.

* AMAZON AMZN.O a commencé mercredi à émettre pour la première fois des obligations en livres sterling, selon trois des banques chargées de l'opération, alors que les "hyperscalers" s'empressent de lever des fonds dans différentes devises pour financer l'essor de l'IA.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI renforce sa coopération avec Samsung Electronics 005930.KS alors que le créateur de ChatGPT développe ses propres puces, étendant ainsi ses liens avec le géant sud-coréen de la technologie dans les domaines des semi-conducteurs et des services d'IA pour les entreprises, a déclaré mercredi Harrison Kim, directeur général d'OpenAI Corée.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a estimé mardi que le procureur général de Californie, Rob Bonta, avait contredit ses propres arguments juridiques sur le système de caution, lors d'interviews télévisées, alors que la Californie et d'autres Etats américains tentent de faire invalider le projet de fusion avec WARNER BROS. DISCOVERY WBD.O .

* SMITHFIELD FOODS SFD.O - Le producteur de porcs recule de 3,5% en avant-Bourse. La société prévoit pour le troisième trimestre une perte d'exploitation ajustée comprise entre 70 et 90 millions de dollars dans son segment de la viande de porc fraîche, contre un bénéfice de 10 millions de dollars un an plus tôt.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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ALPHABET-A
338,3600 USD NASDAQ -0,03%
AMAZON.COM
256,9700 USD NASDAQ -0,60%
APPLE
316,2200 USD NASDAQ -1,17%
ARM HOLDING ADR
261,5300 USD NASDAQ +3,74%
BOOKING HLDG
180,3000 USD NASDAQ -6,72%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 786,07 Pts Index Ex -1,18%
NASDAQ Composite
26 421,41 Pts Index Ex -0,32%
NVIDIA
225,7300 USD NASDAQ -2,01%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,8000 USD NASDAQ -0,55%
QUALCOMM
174,0900 USD NASDAQ +3,17%
S&P 500 INDEX
7 673,52 Pts CBOE -0,58%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SMITHFIELD
22,0100 USD NASDAQ +0,18%
WARNER BROS RG-A
28,1200 USD NASDAQ -0,46%
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