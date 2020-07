Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 10/07/2020 à 13:28









(Actualisé avec contrats à terme sur indices, valeurs pétrolières, Uber) PARIS, 10 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,1% à 0,3%: * Les compagnies pétrolières EXXON MOBIL XOM.N et OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N perdent respectivement 1% et 1,7% dans les échanges en avant-Bourse alors que le cours du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 baisse de plus de 2%. * CARNIVAL CCL.N doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés américains. * UBER TECHNOLOGIES UBER.N a accepté de verser une amende de 25 millions de couronnes danoises (3,35 millions d'euros environ) pour mettre un terme à des procédures judiciaires engagées au Danemark pour infraction à la réglementation en vigueur sur les taxis, a annoncé la police locale. * HARLEY-DAVIDSON HOG.N - RBC a relevé sa recommandation sur le constructeur de motos à "performance du secteur" contre "sous-performance" et porté son objectif de cours de 19 à 28 dollars. * AMAZON AMZN.O - Citigroup a relevé son objectif de cours à 3.550 dollars contre 2.700 dollars. (Marc Angrand)

