(Actualisé avec valeurs technologiques, banques, publication de Target, cours avant-Bourse) PARIS, 20 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en hausse d'environ 1%: * Les grandes valeurs vedettes du Nasdaq que sont FACEBOOK FB.O , AMAZON AMZN.O , APPLE AAPL.O , NETFLIX NFLX.O et ALPHABET GOOGL.O gagnent entre 0,9% et 2,6% dans les premiers échanges en avant-Bourse. * BANK OF AMERICA BAC.N , CITIGROUP C.N , JPMORGAN CHASE JPM.N prenaient autour de 2% en avant-Bourse. * TARGET TGT.N - Le groupe de grande distribution a fait état mercredi d'une chute de 64% de son bénéfice sur le trimestre clos le 2 mai, conséquence des surcoûts liés à l'épidémie de COVID-19. Ses ventes à données comparables (commerce en ligne inclus) ont augmenté de 10,8% sur la période, soit plus qu'attendu. Le titre perd 2% en avant-Bourse. * LOWE'S LOW.N , numéro deux des magasins de bricolage aux Etats-Unis derrière Home Depot HD.N , a annoncé mercredi une croissance de ses ventes à données comparables de 11,2%, supérieure aux attentes, sur le trimestre clos le 1er mai mais il a retiré ses prévisions de résultats pour l'exercice en cours et précisé qu'il ne rachèterait plus d'actions jusqu'à la fin de l'année. Le titre gagne 7% dans les échanges en avant-Bourse. * JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a annoncé mardi qu'il allait arrêter la vente aux États-Unis et au Canada de son talc pour bébé visé par plusieurs milliers de plaintes, le groupe expliquant que la demande a chuté en raison de la "désinformation" sur la sécurité sanitaire du produit accusé par de nombreux plaignants d'être cancérigène en raison de la présence d'amiante. * EXXON MOBIL XOM.N a relancé le processus de vente de sa participation de 6,8% dans le premier champ pétrolier d'Azerbaïdjan (Azeri-Chirag-Gunashli, ACG) et le dossier suscite l'intérêt de plusieurs grandes compagnies pétrolières et gazières asiatiques, a-t-on appris de sources bancaires et industrielles. * URBAN OUTFITTERS URBN.O - Le groupe de mode a averti mardi s'attendre à une baisse de 60% de son chiffre d'affaires à magasins comparables au deuxième trimestre en raison de la timide reprise de la demande. Son titre recule de 3% en après-Bourse. * ALIBABA BABA.N va investir 1,4 milliard de dollars (1,28 milliard d'euros) dans l'intelligence artificielle et l'internet des objets pour le développement de son assistant personnel à commande vocale Tmall Genie, a annoncé mercredi le géant chinois du commerce en ligne. * LOCKHEED MARTIN LMT.N - Le groupe de défense a annoncé mardi qu'il allait ralentir la production de son avion de chasse F-35 dans son usine du Texas en raison de difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie de coronavirus, ce qui pourrait aboutir à des retards de livraison. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

