PARIS, 1er mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 2% pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et de 2,5% pour le Nasdaq .IXIC : * APPLE AAPL.O a publié jeudi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et son PDG, Tim Cook, a déclaré que les ventes en Chine évoluaient "dans la bonne direction" mais qu'il était impossible de faire des prévisions financières pour le trimestre en cours. Le titre cédait 2,4% dans les échanges hors séance après la clôture. * AMAZON AMZN.O a annoncé jeudi qu'il pourrait enregistrer une perte au deuxième trimestre en dépit de la croissance continue de son chiffre d'affaires en expliquant que les dépenses liées à la pandémie de coronavirus devrait avoisiner quatre milliards de dollars (environ 3,6 milliards d'euros). Le cours de l'action chutait de 5% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street. * BOEING BA.N a levé 25 milliards de dollars à l'issue de l'émission obligataire bouclée jeudi, la plus importante réalisée depuis le début de l'année et la sixième au classement des plus importantes émissions en catégorie d'investissement de tous les temps. Le groupe a déclaré qu'il ne solliciterait donc pas d'aides publiques supplémentaires. * UNITED AIRLINES UAL.O a publié jeudi soir une perte nette trimestrielle de 1,7 milliard de dollars et précisé que sa trésorerie s'élevait à 9,6 milliards au 29 avril. * EXXON XOM.N a publié vendredi une perte nette de 610 millions de dollars (555 millions d'euros) au titre du premier trimestre en raison d'une charge de 2,9 milliards de dollars pour dépréciation d'actifs sur fond de plongeon de la demande et des cours du brut. * CHEVRON CVX.N a publié vendredi un bénéfice de 3,6 milliards de dollars au premier trimestre, contre 2,6 milliards un an plus tôt, grâce notamment à la vente d'actifs aux Philippines et en Azerbaïdjan pour 1,6 milliard de dollars. * HONEYWELL HON.N a annoncé une baisse de 4,7% de son chiffre d'affaires pour le trimestre clos fin mars, à 8,46 milliards de dollars (consensus 8,57 milliards), et un bénéfice ajusté de 2,21 dollars par action, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 1,95 dollar. * ESTEE LAUDER EL.N - Le bénéfice, hors éléments exceptionnels, du fabricant de parfums et cosmétiques au troisième trimestre fiscal a dépassé le consensus de Wall Street grâce notamment aux ventes en ligne, favorisées par les mesures de confinement instaurées à travers le monde. * COMCAST CMCSA.O - Keybanc a abaissé sa recommandation sur le groupe de médias de "surpondérer" à "pondération du secteur". (Marc Angrand, Jean-Stéphane Brosse)

