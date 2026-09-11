(Actualisé avec contrats à terme, Kroger et Atmos Energy)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,53% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54%pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,61% pour le Nasdaq .IXIC :

* ORACLE ORCL.N - L'action progresse de 5,5% en avant-Bourse, les résultats trimestriels meilleurs que prévu du groupe spécialisé dans le cloud et les logiciels ayant apaisé les inquiétudes concernant l'endettement.

Le groupe a notamment fait état d'une consommation de trésorerie inférieure aux estimations, rassurant ainsi les investisseurs sur le fait que ses investissements dans l'IA généraient des rendements sans peser sur son bilan.

* ADOBE ADBE.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, grâce à la demande croissante pour ses produits et outils intégrant l'IA, mais ses prévisions pour le quatrième trimestre ont déçu les investisseurs et l'action du groupe recule de 2,7% dans les échanges en avant-Bourse.

* SECTEUR DES PUCES - Altera, fabricant de semiconducteurs soutenu par Silver Lake et INTEL INTC.O , se prépare à une entrée en Bourse qui pourrait intervenir avant la fin de l'année et lever plus de 2 milliards de dollars, a-t-on appris de sources proches du dossier, dans ce qui constituerait l'une des plus importantes IPO du secteur ces dernières années.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O a annoncé vendredi que ses salariés en poste de production à Taïwan recevraient des primes équivalentes à 35 voire 68 mois de salaire pour l'exercice 2026, après une année que le fabricant américain de puces a qualifiée d'"extraordinaire".

* MICROSOFT MSFT.O prévoit de porter la capacité de ses centres de données à environ 38 gigawatts d'ici 2032, soit plus du triple de sa capacité actuelle, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* BATH & BODY WORKS BBWI.N - La société d'investissement activiste Barington Capital Group a pris une nouvelle participation dans le détaillant américain de soins corporels et l'exhorte à envisager une cession, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* KROGER KR.N - La chaîne de supermarchés américaine a abaissé vendredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à périmètre constant, soulignant la prudence des consommateurs y compris vis-à-vis des produits de première nécessité, dans un contexte d'incertitude macroéconomique croissante.

L'action recule d'environ 3% en pré-ouverture.

* ATMOS ENERGY ATO.N - JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "surpondération"

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|