(Actualisé avec Kohl's) PARIS, 1er décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une hausse d'environ 1% des indices de référence à l'ouverture : * MODERNA MRNA.O a annoncé lundi avoir déposé une demande d'autorisation en urgence de son vaccin contre le COVID-19 auprès de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine du médicament. Il gagne plus de 12% en avant-Bourse. * PFIZER PFE.N et BIONTECH BNTX.O ont annoncé mardi que leur vaccin contre le COVID-19 pourrait être disponible en Europe avant la fin du mois après avoir déposé auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. En avant-Bourse, Pfizer gagne 3% et BioNTech 1,1%. * L'optimisme entourant le développement de vaccins soutient la progression des valeurs liées au voyage notamment. Les compagnies aériennes UNITED AIRLINES UAL.O , DELTA AIR LINES DAL.N , ALASKA AIR ALK.N , SOUTHWEST AIRLINES LUV.N et AMERICAN AIRLINES AAL.O gagnent de 2,1% à 2,9%. ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL.N , NORWEGIAN CRUISE LINE NCLH.N et CARNIVAL CCL.N prennent de 3,4% à 5,4%. Les groupes hôteliers HILTON HLT.N et MARRIOTT MAR.O gagnent plus de 1% et les gérants de casinos MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM.N et WYNN RESORTS WYNN.O gagnent respectivement 1,1% et 2%. * EXXON MOBIL XOM.N a annoncé lundi qu'il allait inscrire dans ses comptes une charge record de dépréciation de 17 à 20 milliards de dollars concernant ses actifs dans le gaz naturel et qu'il ramènerait l'an prochain ses dépenses d'investissement à leur plus faible niveau depuis 15 ans. Le groupe pétrolier a perdu 5% lundi dans les échanges après la clôture de Wall Street mais progressait mardi de 2,3% en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O - S&P Dow Jones Indices a annoncé que le constructeur automobile américain ferait son entrée dans l'indice S&P-500 en une seule tranche le 21 décembre. Le titre prend 5% en avant-Bourse. * AMAZON AMZN.O va faire fonctionner le système d'exploitation des ordinateurs APPLE AAPL.O via ses outils d'informatique dématérialisée, ce qui permettra au géant du commerce électronique de proposer aux développeurs des services à la demande sur Mac OS. * DISTRIBUTION .SPXRT - Les ventes en ligne pourrait avoir atteint jusqu'à 11,4 milliards de dollars aux Etats-Unis lors du "Cyber Monday", qui deviendrait la plus importante journée d'achats en ligne de l'histoire, selon les données d'Adobe Analytics. Les consommateurs américains ont dépensé 9 milliards de dollars à l'occasion du "Black Friday" cette année, un record pour cette journée promotionnelle au lendemain de Thanksgiving. Amazon a annoncé mardi que les ventes des commerçants indépendants présents sur sa plateforme ont dépassé les 4,8 milliards de dollars entre le "Black Friday" et le "Cyber Monday", soit une augmentation de plus de 60% par rapport à l'année dernière. * KOHL'S KSS.N - L'action de la chaîne de grands magasins bondit de 11% environ dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'un accord avec Sephora pour la mise en place d'ici fin 2023 de 850 points de vente de l'enseigne française de parfumerie et de produits de beauté dans ses magasins. * L'assureur santé UNITEDHEALTH UNH.N prend 1,5% en avant-Bourse après avoit dit anticiper un bénéfice et un chiffre d'affaires pour 2020 légèrement supérieurs aux attentes. * GENERAL MOTORS GM.N - Un accord salarial proposé par le constructeur pour ses employés en Corée du Sud a été rejeté par les syndicats. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ZM.O a publié lundi des prévisions pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes mais a averti que ses marges brutes resteraient sous pression jusqu'en 2021, l'augmentation des utilisateurs de l'offre gratuite de son service de visioconférence ne lui permettant pas de compenser une hausse des coûts pour maintenir sa croissance. Le titre perd 8% en avant-Bourse. * FEDEX FDX.N gagne 1,7% en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Barclays à "surpondérer" contre "pondération en ligne". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

