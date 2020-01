(Actualisé avec cours avant-Bourse, Urban Outfitters, changement de recommandation sur Foot Locker,) 10 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis: * BOEING BA.N a publié jeudi soir plusieurs centaines de messages internes critiquant le processus interne de développement du 737 MAX ainsi que la procédure de certification de l'appareil par la Federal Aviation Administration (FAA) américaine. * ELI LILLY LLY.N - Le groupe pharmaceutique a annoncé vendredi le rachat de DERMIRA DERM.O , un spécialiste de la dermatologie, pour environ 1,1 milliard de dollars en numéraire. Le prix d'achat (18,75 dollars par action) représente une prime de 2,2% sur le dernier cours de clôture de Dermira, le titre ayant plus que doublé en un mois. Dermira gagne 3% en avant-Bourse à 18,90 dollars. * GRUBHUB GRUB.N - La start-up de livraison de repas et de produits frais a déclaré jeudi soir n'étudier aucun projet de cession, démentant ainsi les informations de presse selon lesquelles elle intéressait Walmart WMT.N et plusieurs autres groupes de distribution. Le titre perd 8,5% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street. * APPLE AAPL.O - Après cinq autres courtiers en dix jours, Credit Suisse, à l'achat sur la valeur, a relevé son objectif de cours, à 275 dollars contre 221 dollars. Le titre a fini jeudi à 309,63 dollars. * URBAN OUTFITTERS URBN.O chute de 8% en avant-Bourse, le groupe de prêt-à-porter ayant annoncé un ralentissement de ses ventes lors de la période de fin d'année. * TESLA TSLA.O - Piper Sandler a relevé son objectif de cours à 553 dollars contre 423 dollars. Le titre prend 1,3% à 487,49 dollars en avant-Bourse. * FOOT LOCKER FL.N perd plus de 2% après un abaissement de recommandation de Susquehanna à "neutre". (Marc Angrand)