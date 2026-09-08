(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Apple, Amgen, Shake Shack, eBay, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,80% pour le Dow Jones .DJI et de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais une hausse de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - Anthropic devrait lancer son introduction en Bourse au plus tôt à la mi-octobre et compléter sa cotation quelques jours avant les élections de mi-mandat américaines de novembre, ont indiqué vendredi des sources proches du dossier.

* FABRICANTS DE PUCES - L'optimisme lié à l'essor de l'intelligence artificielle (IA) fait progresser en avant-Bourse les actions d'INTEL INTC.O (+2,47%) et AMD AMD.O (+1,30%). Le géant NVIDIA NVDA.O est indiqué en légère hausse à l'ouverture.

* APPLE AAPL.O - Le groupe tient mercredi sa conférence de rentrée avec pour la première fois John Ternus comme directeur général qui a remplacé au 1er septembre Tim Cook à ce poste. Lorsque le nouveau patron d'Apple dévoilera les derniers produits du groupe, dont un très attendu iPhone pliant, Wall Street s'attend à ce qu'il démontre que l'entreprise est toujours capable de proposer du matériel révolutionnaire et un assistant virtuel Siri capable de rivaliser avec les meilleurs dans la course à l'IA, montre une enquête Reuters publiée mardi.

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Les actions des sociétés pétrolières sont indiquées en hausse à l'ouverture, portées par la progression des prix du brut sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient. MARATHON PETROLEUM MPC.N et OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N progressent respectivement de 1,62% et 2,03% dans les échanges en avant-Bourse.

* AMAZON AMZN.O a fait appel mardi à des banques pour sa toute première émission d'obligations en livres sterling, selon une note consultée par Reuters, alors que les hyperscalers s'empressent de lever des fonds dans différentes devises pour financer l'essor de l'IA.

* SECTEUR DE L'EXPORTATION - Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur près de 20 milliards de dollars de produits en provenance des Etats-Unis sont entrés en vigueur mardi, intensifiant ainsi une guerre commerciale qui dure depuis 18 mois.

* AMGEN AMGN.O chute de 5,05% en avant-Bourse alors que le traitement anti-cholestérol de Novartis NOVN.S a échoué lors d'une étude très attendue, ce qui suscite des inquiétudes concernant l'olpasiran, le médicament anti-cholestérol expérimental d'Amgen.

* EBAY EBAY.O a lancé un audit interne des mesures de sécurité mises en place sur sa plateforme de ventes en ligne après que Reuters a signalé que plusieurs kits de prédiction du sexe étaient disponibles pour une livraison en Inde, où leur utilisation constitue une infraction pénale en vertu d'une loi visant à lutter contre le fœticide féminin.

* AUTOLIV ALV.N recule de près de 2% en avant-Bourse. TD Cowen a abaissé sa recommandation sur le titre d"acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 137 dollars à 125,20 dollars, le cours de clôture de la veille.

* SHAKE SHACK SHAK.N prend environ 1% en avant-Bourse après que RBC a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours à 89 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou)

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