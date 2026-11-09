(Actualisé avec Alphabet, KKR et Constellation Energy, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 1,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,66% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O perd 4,5% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse après que le fabricant de puces a dit dimanche qu'il enquêtait pour déterminer si son directeur général, Jensen Huang, avait été la cible d'une opération d'un service étranger du renseignement.

Les actions des fabricants de puces Intel INTC.O , Marvell Technology MRVL.O et QUALCOMM QCOM.O sont indiquées en légère baisse en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI a bouclé une nouvelle levée de fonds de 11 milliards de dollars, une première tranche d'un tour de table valorisant l'entreprise à 1.250 milliards de dollars, a déclaré vendredi une source proche du dossier.

* TESLA TSLA.O devra rembourser les acomptes versés par de nombreux clients pour le Cybertruck, les commandes dépassant largement la capacité de production, a déclaré le directeur général du constructeur automobile américain, Elon Musk.

Le groupe a annoncé la semaine dernière qu'il allait réduire progressivement la production de ce pick-up dans son usine du Texas.

* ALPHABET GOOGL.O - L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé lundi avoir ouvert une enquête en vue d'un rappel concernant 2.895 véhicules exploités par Waymo, la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome, en raison d'infractions répétées aux règles de sécurité routière liées au comportement de ces véhicules lorsqu'ils croisent des bus scolaires.

* CNH INDUSTRIAL CNH.N - Le fabricant de matériel agricole a annoncé lundi la cession de 70% de sa branche dédiée aux engins de chantier à Kobelco Construction Machinery, une filiale du sidérurgiste japonais Kobe Steel 5406.T .

* COUPANG CPNG.N - L'autorité sud-coréenne de la concurrence a annoncé lundi qu'elle infligeait une amende de 300,9 milliards de wons (197,12 millions d'euros) à la société de commerce électronique pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la livraison de repas.

* KKR KKR.O et CONSTELLANTION ENERGY CEG.O doivent publier leurs résultats respectifs lundi.

(Rédigé par Diana Mandia)

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