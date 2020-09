Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 01/09/2020 à 14:19









(Actualisé avec Tesla, cours avant-Bourse) PARIS, 1er septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture prche de l'équilibre pour le Dow Jones et en hausse pour le S&P-500 et le Nasdaq : * APPLE AAPL.O a demandé à ses fournisseurs de produire au moins 75 millions d'iPhone compatibles avec la 5G pour la fin de l'année, ainsi que de nouveaux modèles de l'Apple Watch, un nouvel iPad Air et une enceinte HomePod plus petite, a rapporté mardi l'agence Bloomberg. Le titre gagne 3% en avant-Bourse. * FACEBOOK FB.O a menacé mardi de bloquer le partage d'informations de presse sur ses plates-formes en Australie si un projet de loi destiné à contraindre le réseau social à rémunérer les groupes de presse locaux pour la mise en avant de leurs contenus est promulgué, exacerbant les tensions avec le gouvernement. * TESLA TSLA.O - Le constructeur de véhicules électriques a annoncé mardi qu'il prévoyait de lever jusqu'à 5 milliards de dollars grâce à un programme de cessions d'actions. Le titre gagne 3% en avant-Bourse. * REGENERON REGN.O - Sanofi SASY.PA a annoncé mardi l'échec d'un essai clinique visant à évaluer l'efficacité du Kevzara, développé avec l'américain Regeneron, dans le traitement de formes sévères ou critiques de COVID-19. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ZM.O a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel de plus de 30% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés payants. Le titre du spécialiste de la visioconférence gagne 26,4% en avant-Bourse. BTIG a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre". * WALMART WMT.N a dévoilé mardi les modalités de son nouveau programme de fidélisation "Walmart Plus", qui permettra aux abonnés de bénéficier d'un nombre illimité de livraisons gratuites, de réductions sur l'essence et de caisses dédiées. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre prend 2,7%. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

