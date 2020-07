Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 17/07/2020 à 14:29









(Actualisé avec contrats à terme, résultats de BlackRock, Moderna, cours avant-Bourse) PARIS, 17 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * NETFLIX NFLX.O chute de 7% dans les échanges avant-Bourse après avoir dit la veille anticiper un recrutement moindre qu'attendu de nouveaux abonnés au troisième trimestre. Credit Suisse a abaissé son conseil à "neutre" contre "surperformance". * TWITTER TWTR.N évalue à environ 130 le nombre de comptes certifiés de personnalités et d'entreprises qui ont été la cible de pirates informatiques lors de la vaste attaque de mercredi. * BLACKROCK BLK.N , numéro un mondial de la gestion d'actifs, est indiqué en hausse d'environ 2% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice trimestriel en hausse de 21%. * L'Union européenne négocie des accords d'achats anticipées de vaccins potentiels contre le Covid-19 avec les groupes MODERNA MRNA.O , JOHNSON & JOHNSON JNJ.N , Sanofi SASY.PA et les biotech BIONTECH BNTX.O et CureVac, ont rapporté deux sources vendredi à Reuters. L'action Moderna gagne 1,5% en avant-Bourse. * UNITED AIRLINES UAL.O et son syndicat des pilotes ont déclaré jeudi être parvenus à un accord visant à limiter les licenciements cet automne. La compagnie aérienne prend 1,5% en avant-Bourse. * MICROSOFT MSFT.O a annoncé jeudi avoir réduit ses effectifs dans plusieurs zones géographiques et services mais sans donner plus de précisions. (Laetitia Volga)

