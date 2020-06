Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 12/06/2020 à 13:26









(Actualisé avec Snap, ConocoPhillips et cours en avant-Bourse) PARIS, 12 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en nette hausse : * TWITTER TWTR.N a fait savoir jeudi qu'il avait supprimé plus de 170.000 comptes liés à une opération soutenue par Pékin qui diffusaient des messages favorables au gouvernement chinois, notamment à propos de l'épidémie de coronavirus. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ZM.O - Trois élus du Congrès américain ont demandé au spécialiste de la visioconférence de clarifier ses pratiques de collecte de données et sa relation avec le gouvernement chinois après que Zoom a suspendu les comptes d'activistes à la demande de Pékin. * ADOBE ADBE.O - L'éditeur de logiciels gagnait 3% en après-Bourse jeudi après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux attentes, le recours massif au télétravail ayant dopé la demande pour ses produits. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours sur la valeur. * NETFLIX NFLX.O est en discussions avec Viacom18, la coentreprise entre ViacomCBS VIACA.O et la filiale médias de l'indien Reliance Industries RELI.NS , pour un partenariat pluriannuel qui permettrait au leader mondial de la vidéo en ligne de développer son offre commerciale en Inde. * LULULEMON ATHLETICA LULU.O - Le distributeur de vêtements de yoga a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels moins bons qu'attendu pour la première fois en trois ans. L'action perd 3,9% en avant-Bourse. * SNAP SNAP.N prend 2,8% en avant-Bourse après un relèvement d'objectif de cours par JPMorgan, qui salue de nouvelles fonctionnalités sur l'application de partage de photo et de vidéos Snapchat. * PVH CORP PVH.H - Le propriétaire des marques de mode Tommy Hilfiger et Calvin Klein ayant publié un chiffre d'affaires (CA) trimestriel en chute de 43%, sous les attentes du consensus, et dit s'attendre à une baisse encore plus prononcée au deuxième trimestre. L'action perd 3,1% en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O - Goldman Sachs abaisse son conseil à "neutre" et Morgan Stanley abaisse le sien à "sous-pondérer". Les analystes de Morgan Stanley estiment que la valorisation n'intègre pas certains risques qui pèsent sur le constructeur de véhicules électriques, comme les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, la concurrence des grands groupes de hautes technologies ou ses besoins de capitaux. * CONOCOPHILLIPS COP.N - Jefferies reprend son suivi à l'achat. L'action prend 2,4% en avant-Bourse. * GENERAL MOTORS GM.N - Goldman Sachs relève sa recommandation à l'achat. * SOUTHWEST AIRLINES LUV.N - Credit Suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre". L'action bondit de 8,7% dans les transactions avant l'ouverture. * UNITED AIRLINES UAL.O - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance". * SPIRIT AIRLINES SAVE.N - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

