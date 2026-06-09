(Actualisé avec précisions sur le secteur technologique, Apple, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% Dow Jones .DJI , de 0,42% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,77% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les actions des fabricants de puces MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O , BROADCOM AVGO.O et MICRON TECHNOLOGY MU.O progressent d'entre 1,1% à 4,1% en avant-Bourse, prolongeant ainsi leur rebond de lundi après une séance difficile vendredi dernier.

Toujours dans le domaine de la technologie, et plus particulièrement dans celui de l'intelligence artificielle (IA),

OpenAI, la start-up propriétaire du chatbot ChatGPT, a annoncé lundi avoir déposé, à titre confidentiel, une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son concurrent Anthropic dans la course pour accéder aux marchés boursiers.

* APPLIED DIGITAL APLD.O a signé un bail de 15 ans avec un hyperscaler américain (fournisseur de services cloud) pour son site Delta Forge 2, qui devrait générer environ 5,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur cette période.

L'accord porte sur une capacité de calcul de 210 mégawatts, a précisé l'entreprise, qui n'a pas donné plus de détails sur son nouveau client.

L'action grimpe de 11% en avant-Bourse.

* SECTEUR SPATIAL - Elon Musk, le directeur général de SpaceX, a déclaré lundi que la construction de centres de données d'IA dans l'espace ne représentait pas un défi technique majeur, quelques jours avant l'introduction en Bourse très attendue de l'entreprise spatiale.

* APPLE AAPL.O a décidé de ne pas déployer son nouvel outil Siri AI dans l'Union européenne (UE) après avoir demandé, sans succès, à être exemptée des obligations d'interopérabilité pour cet outil, a déclaré mardi un porte-parole de la Commission européenne.

* JETBLUE AIRWAYS JBLU.O - L'agence de notation S&P a abaissé la note de la compagnie aérienne de "B-" à "CCC+", ce qui l'enfonce encore davantage dans la catégorie spéculative, à un moment où les coûts élevés du kérosène entravent son redressement.

* NUVALENT NUVL.O - Le groupe pharmaceutique britannique GSK GSK.L a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société spécialisée dans le développement de médicaments anticancéreux, pour un montant de 10,6 milliards de dollars (9,18 milliards d'euros).

L'action Nuvalent s'envole de près de 40% en avant-Bourse.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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