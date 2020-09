Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 23/09/2020 à 13:05









(Actualisé avec Johnson & Johnson, contrats à terme et cours en avant-Bourse.) PARIS, 23 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse de 0,4% à 0,7%: * NIKE NKE.N a publié mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice fiscal en cours dépassent le consensus. Le titre gagne plus de 13% dans les transactions en avant-Bourse et pourrait inscrire un record dès l'ouverture, ce qui a conduit plusieurs analystes à relever leur objectif de cours. * TESLA TSLA.O perd plus de 5% en avant-Bourse en dépit de la promesse de son fondateur, Elon Musk, de réduire fortement les coûts de fabrication dans les trois ans à venir, les présentations de mardi ayant déçu une partie des investisseurs. * JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a annoncé avoir commencé mercredi les tests sur 60.000 personnes de son vaccin expérimental à injection unique contre le COVID-19. L'action prend 2,1% en avant-Bourse. * JPMORGAN CHASE JPM.N - Le groupe bancaire est en train de transférer environ 200 milliards d'euros d'actifs du Royaume-Uni vers l'Allemagne en raison du Brexit, a rapporté Bloomberg News en citant des sources proches du dossier. * LULULEMON ATHLETICA LULU.O - L'action de la marque de vêtements de sport gagnait 2,2% dans les échanges hors séance mardi après la clôture, la société ayant annoncé la reprise de ses achats d'actions, interrompu par la crise du coronavirus. * SHOPIFY SHOP.N SHOP.TO - L'action du spécialiste du commerce en ligne cédait 1,5% dans les échanges hors séance après l'annonce d'un détournement de certaines données de clients par deux salariés, qu'il a dénoncés au FBI. * KKR KKR.N - Le groupe de capital-investissement va investir 755 millions de dollars dans les activités de distribution de l'indien Reliance Industries RELI.NS , a annoncé ce dernier mercredi. * GOODRX GDRX.O - La plate-forme de traitement en ligne des ordonnances médicales fait son entrée sur le Nasdaq ce mercredi après avoir fixé le prix d'introduction de ses actions à 33 dollars, au-dessus de la fourchette indicative. L'opération lui a permis de lever 1,14 milliard de dollars au total et valorise la société 12,7 milliards de dollars. * CATERPILLAR CAT.N - Bernstein reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance du marché". (Marc Angrand)

