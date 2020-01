Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 24/01/2020 à 13:52









(Actualisé avec semi-conducteurs, résultats d'American Express, Comcours en avant-Bourse, Comcast) 24 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,3%: * INTEL INTC.O - Le groupe de semi-conducteurs a déclaré jeudi s'attendre à réaliser en 2020 un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes après des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre 2019. Le titre gagnait 6% dans les premiers échanges en avant-Bourse et plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours. * SEMI-CONDUCTEURS - AMD AMD.O , MICRON TECHNOLOGY MU.O , NVIDIA NVDA.O et APPLIED MATERIALS AMAT.O prennent de 1,2% à 1,7% dans les échanges avant l'ouverture dans le sillage des prévisions d'Intel. * BROADCOM AVGO.O gagne 2,6% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'un accord avec APPLE AAPL.O pour la fourniture de composants. * BOEING BA.N doit procéder dans la journée au premier vol d'essai de son nouveau modèle, le 777X, prévu initialement jeudi mais retardé par le mauvais temps. * CHEVRON CVX.N a déclaré vendredi envisager de vendre sa participation dans le projet gazier Indonesian Deepwater Development (IDD) en Indonésie. * AMERICAN EXPRESS AXP.N prend près de 2% en avant-Bourse et pourrait ouvrir sur un plus haut historique après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. * WALT DISNEY DIS.N - L'action du groupe de médias et de divertissement perd 0,8% dans les échanges en avant-Bourse après la fermeture de son parc d'attractions de Shanghai pour prévenir la propagation de l'épidémie de coronavirus. * JETBLUE AIRWAYS JBLU.O - Evercore ISI a abaissé sa recommandation à "en ligne" contre "surperformance". * COMCAST CMCSA.O - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". (Marc Angrand)

