(Actualisé avec American Airlines, Norwegian Cruise Line, Exxon, Chevron, Sage Therapeutics, Docusign, contrats à terme et cours en avant-Bourse) PARIS, 4 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère hausse : * MODERNA MRNA.O a déclaré jeudi qu'il s'attendait à pouvoir fournir entre 100 millions et 125 millions de doses de son vaccin expérimental contre le COVID-19 à travers le monde au cours du premier trimestre 2021. * AMERICAN AIRLINES AAL.O , NORWEGIAN CRUISE LINE NCLH.N et CARNIVAL CCL.N prennent de 2% à 3,3% en avant-Bourse, portés par l'espoir de l'arrivée prochaine de vaccins contre le coronavirus. * EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N prennent environ 1,5% en avant-Bourse grâce à la hausse des cours du pétrole au lendemain de l'accord conclu par les membres de l'Opep+. * UBER TECHNOLOGIES UBER.N a demandé jeudi aux Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains de classer les chauffeurs et livreurs de l'entreprise comme du personnel non-sanitaire essentiel, donc éligible à une vaccination prioritaire contre le coronavirus. * SAGE THERAPEUTICS SAGE.O prend 2,63% à 71,7 en avant-Bourse après un relèvement de recommandation par Mizuho, passé à l'achat sur la valeur. * DOCUSIGN DOCU.O prend 4,4% en avant-Bourse après avoir annoncé une prévision de chiffre d'affaires au T4 supérieure aux attentes. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

