(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Farfetch, cours en avant-Bourse) PARIS, 13 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,7%: * WALT DISNEY DIS.N a publié jeudi soir un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 23% sur un an et une perte nette au titre de juillet-septembre mais ses résultats sont meilleurs qu'attendu et son offre en ligne Disney+ affiche déjà 73,7 millions d'abonnés. Le titre gagne 4,3% dans les échanges en préouverture. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours. * CISCO SYSTEMS CSCO.O a fait état d'une baisse moins marquée qu'anticipé de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice fiscal décalé et d'un bénéfice par action hors exceptionnels supérieur au consensus. L'action du groupe d'équipements de réseaux gagne 7,7% dans les échanges en avant-Bourse. Plusieurs analystes ont revu à la hausse leur objectif de cours. * GILEAD SCIENCES GILD.O - Le président de la Société européenne de médecine de soins intensifs (ESICM) a mis en garde, dans un entretien à Reuters, contre l'utilisation du remdesivir comme traitement de routine chez les malades du COVID-19 en état critique. * BECTON DICKINSON BDX.N , l'un des principaux fournisseurs de tests antigéniques de détection du coronavirus, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires après les déclarations d'Elon Musk, le directeur général de Tesla TSLA.O , mettant en cause la fiabilité de ses tests. * PALANTIR TECHNOLOGIES PLTR.N - Les premiers résultats trimestriels publiés par la société spécialisée dans l'analyse de données depuis son entrée en Bourse dépassent les attentes et Palantir a revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Le titre gagne 2,8% dans les échanges en avant-Bourse. * PINDUODUO PDD.O - L'action du groupe chinois de commerce en ligne cotée sur le Nasdaq gagne 3,4% dans les échanges en avant-Bourse au lendemain de la publication des résultats trimestriels supérieurs aux attentes qui ont conduit Jefferies à relever son objectif de cours. * FARFETCH FTCH.N - L'action du site de vente en ligne de produits de mode et de luxe gagne environ 16% en avant-Bourse et devrait inscrire un record dès l'ouverture après l'annonce d'une croissance de 71% de son chiffre d'affaires et d'une réduction de ses pertes au troisième trimestre. (Marc Angrand)

